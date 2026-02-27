Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾演多部大熱劇男星於物流中心打工引熱議 公司證實「為維持生計」 網民爆工作態度

更新時間：20:57 2026-02-27 HKT
發佈時間：20:57 2026-02-27 HKT

南韓男星林周煥曾參演《任意依戀》、《Oh 我的鬼神君》、《河伯的新娘 2017》等大熱韓劇，但近日卻被於物流中心打工，引發粉絲與網民熱議。消息最初在討論區及社交平台傳開，有目擊者表示去年8月在京畿道的物流中心看見林周煥，並稱讚他工作態度認真，默默做事的身影讓人好感倍增。據悉，林周煥不僅親切地為粉絲簽名，更在不同地區的物流中心從事短期工作，其敬業態度獲得一致好評。對此，其所屬公司Basecamp Company也證實傳聞屬實，表示這是在沒有拍攝行程時，為了充實生活與維持生計的個人選擇。

受影視寒冬衝擊演員須找副業

林周煥做兼職的消息也讓外界再度關注韓國影視產業面臨的「寒冬期」。近年由於廣告收益銳減、製作成本飆升以及OTT平台競爭激烈，韓劇與電影產量大幅下滑。據統計，2024年的影視產量相較前兩年減少了近四分之一。其實演員在空窗期兼職已非個案，男星李章宇就曾感嘆許多演員朋友都在打工維持生活，而以《黑暗榮耀》走紅的鄭星一也透露過自己成名前曾兼職快遞。在這樣的產業困境下，許多演員選擇放下身段，透過體力勞動等待下一個演出機會。

林周煥卸下光環獲讚

儘管身為出道超過20年的資深演員，林周煥曾出演《花樣男子》、《任意依戀》、《Oh 我的鬼神君》、《河伯的新娘 2017》等多部熱門作品，但他仍選擇在物流中心打工，許多網民對此給予高度評價。經理人公司透露，林周煥目前已結束打工，正專心準備下一部作品，粉絲也期待他能帶著更豐富的人生閱歷，在新作中展現更深刻的演技。

