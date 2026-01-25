TVB爆紅節目主持近照曝光 面皮鬆弛變圓潤撞樣蔡康年 與再婚妻十指緊扣網民讚遠勝前妻

現年64歲、著名台灣歌手兼主持人「哈林」庾澄慶，早年他曾為TVB主持節目《味分高下》和《耳分高下》，當年迴響極大，亦成了當時爆紅節目，二人更於07年奪得《萬千星粹頒獎典禮》的「最佳節目主持獎」。近年雖然鮮有在香港露面，但其鬼馬風趣的形象依然深入民心。昨日庾澄慶被捕捉到與年輕14歲的二婚妻子張嘉欣，一同現身香港紅館，欣賞好友張學友的演唱會。兩人甫下車即引起現場一陣哄動，在閃光燈與人群的簇擁下，盡顯巨星風采。

庾澄慶撞樣蔡康年？

從現場影片可見，庾澄慶身穿一件搶眼的紅色圖案夾克，配上一條略顯陳舊的牛仔褲，精神奕奕。然而，在高清鏡頭下，他臉上歲月的痕跡亦無所遁形。據觀察，庾澄慶應是崇尚自然，未有進行任何醫美療程，使其面部皮膚呈現明顯的鬆弛與皺紋，有網民更笑指他與TVB主持人蔡康年有幾分相似，展現了最真實的「登六」狀態。

庾澄慶跟二婚妻超恩愛

與此同時，同行的妻子張嘉欣則成為另一焦點。她身穿米白色小香風套裝，舉手投足間散發著溫婉的氣質。儘管已是兩孩之母，但她保養得宜，氣質出眾，被網民盛讚充滿「大家閨秀」的風範。影片中，兩夫妻的恩愛互動更是羨煞旁人，他們從保姆車下來後，庾澄慶幾乎是第一時間就緊緊牽住妻子的手，穿越人群時更下意識將她護在身後，呵護備至。

庾澄慶二婚妻獲讚

這次同框現身，再次引發網民對比庾澄慶的前妻伊能靜。不少評論認為，張嘉欣的沉穩與內斂氣質，相對於作風高調的伊能靜，似乎與哈林更為匹配，有網民直言：「這種自然優雅的狀態，比過度保養的『科技臉』好看多了。」

庾澄慶二婚妻得到家人認可

此外，亦有報導指出，庾澄慶的家人長輩，特別是母親張正芬，對張嘉欣這位媳婦的認可度極高。相較於過去與伊能靜之間的婆媳關係緊張，庾家對張嘉欣這位知書達禮、婚後甘願淡出主播界相夫教子的媳婦非常滿意，這也讓庾澄慶的這段婚姻走得更加穩固和幸福。

