宏福苑大火丨Tyson Yoshi捐百萬傢俱及電器被災民狂DM 未如願獲三電器：呃人，報東張

去年大埔宏福苑五級大火造成161人死亡、79人受傷，大批災民無家可歸、財物損失慘重，獲各界伸出援手，不少災民獲政府安排入住過渡性房屋。Tyson Yoshi與太太Christy一直關注災民需要，早前已捐出價值100萬港元的傢俱及電器，希望能出一分力幫忙。不過資源有限的情況下，實在難以幫盡每位災民。今日（9日）Tyson Yoshi在IG限時動態上載對話截圖，有災民對Tyson Yoshi團隊的安排表示不滿，更揚言要「報東張」，Tyson Yoshi無奈表示：「資源有限。」

災民投訴Tyson Yoshi

Tyson Yoshi公開的對話截圖可見，該名災民表示曾聯絡Tyson Yoshi的同事Winnie，查詢申請領取抽濕機、空氣清新機和微波爐等小型電器，但過程一波三折。他抱怨道：「我真係不吐不快，你哋出個post又話幫啲災民一啲電器用品。我同你哋講完跟住你叫我聯絡Winnie，跟住Winnie email 問我要咩電器，跟住我答咗佢，跟住就冇覆過我啦，跟住我打電話俾佢就話你哋只係捐咗一啲廚房用品，話冇我哋需要嘅電器。」該災民指自己苦等一個月卻一無所獲，感到被愚弄，憤怒地表示：「咁你即係開頭個 post就呃人啦，將我哋啲災民踢嚟踢去，跟住問咗成個月，最後乜都冇得個吉」、「你哋就開post話晒俾人哋聽捐咗幾多嘢，但係根本就將我哋踢嚟踢去問咗咁耐都係冇嘅」。最後，他更「警告」Tyson Yoshi寫道：「如果你唔回覆我嘅話，咁我就將整件事報上東張西望，等大家公眾評論一下！」

Tyson Yoshi望災民理性溝通

面對指控，Tyson Yoshi在截圖上無奈回應：「資源有限，我同團隊其實都係想可以最大化咁樣幫助到最多嘅人…有啲朋友攞唔到佢哋嘅嘢，我真係好抱歉，但係真係要情緒勒索同埋要挾到咩？」

其後，Tyson Yoshi的團隊亦發出正式聲明，「個人能力有限，但一直希望在能力所及之下，盡量幫助更多有需要的人。因此，在今次支援行動中，團隊最終決定與救世軍合作，並將一百萬善款集中用於一個能夠惠及最多災民的方案。我們理解部份求助者對某些產品的需求，但在資源需作集中安排的情況下，並以惠及最多有需要的人為考量，部分電器項目實在未能納入支援範圍，亦對未能一一回應感到遺憾。對於溝通過程中出現的不同情緒與感受，我們表示理解，也希望彼此能以理性、互相尊重的方式交流，這亦是我們一直所期望的。最後，懇請大家理解相關安排，並感謝大家一直以來的關心與體諒。」

