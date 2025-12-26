李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完

現年75歲的李龍基與比自己年輕36年未婚妻王青霞（Chris）的戀情成為全城熱話，去年王青霞因逾期居留、使用虛假文書及違反逗留條件在港接受僱傭工作等5項罪名，判監25個月。深情李龍基曾公開承諾待王青霞出獄後即結婚。不過王青霞自今年7月出獄並回內地後，一直未有公開露面，李龍基亦多次被拍得獨自生活，於是猜測二人戀情是否有變，雖然李龍基多次否認情變，但遲遲未聽到兩人的婚訊。

王青霞婚姻狀況並不如李龍基所言

早前更傳出王青霞未正式離婚並育有一名18歲兒子，不過李龍基只稱關於對方的事會低調處理，更強調：「到時會同大家交代，而家低調唔講太多。」近日事件再有驚人發展，有YouTuber親睹王青霞在佛山的生活近況，冬至（12月21日）當日與「丈夫」在家中共晉晚餐，《星島頭條》取得一批照片，證實王青霞的婚姻狀況並不如李龍基所言稱有人作故仔，甚至在王青霞被還押期間，王爸爸並非身在德國。

相關閱讀：李基3字形容未婚妻揭感情現況 驚爆認有女伴陪登台 雙雙到柬埔寨王青霞續冇影

王青霞婚姻狀況曝光

自從李龍基的未婚妻王青霞出獄後，突然間變得低調，就似消失了一樣，他解釋不是消失，只是二人商議好不再在傳媒面前多講二人的事，因他發覺近日很多YouTuber在亂講。王青霞去年2月被控因逾期居留等6項控罪，遭裁判官拒絕保釋須即時還柙看管，當時李龍基從廣州返港後，趕往大欖懲教所辦理核實身份手續，而王青霞的家人身在德國，要稍後才可以通知他們。不過早前YouTube頻道「導遊哥哥」踢爆李龍基講大話，王青霞爸爸根本未有去過德國，當時只有在內地出入境，從未有出國。直到近日，導遊哥哥再指出王青霞本身有老公陳先生兼有一個18歲的兒子，她們一家在大時大節均會舉家食飯。影片上同時貼出不少相關資料，證實王青霞的已婚狀況，證件相背景是白底黑字列出王青霞與該名陳姓男子的結婚登記及戶籍資料，二人於2007年結婚，而兒子在2009年出世，今年16歲，而非片中所說的18歲。

王青霞冬至與老公及媽媽過節

日前冬至翌日（22日）播出的一集，王青霞被目睹在父母的佛山工廠上班，她親力親為搬運貨物由地面行樓梯上樓，形象與昔日氣質型才女人設有出入。冬至當晚王青霞與疑似老公陳先生與及中年婦人食飯，「導遊哥哥」將證件相的中年男子跟疑似老公陳先生對比，發現原來是同一人，中年婦人原來是王青霞的媽媽，陳先生明顯比李龍基身形高大兼年輕力壯，「導遊哥哥」對李龍基說：「我希望基伯可以睇得到，人哋王青霞喺度專心工作，你真係唔好又話娶王青霞做老婆， 如果你真係有心，呢餐飯應該坐咗喺度食，點解冬至都唔攞袋生果孝敬外母大人？」「導遊哥哥」亦曾致電王青霞的老公陳先生，以賣家身份聲稱找不到老婆王青霞買貨，藉此核實他的身份，最初陳先生煞有介事地問：「你係咩人啊？」了解完後，陳先生說：「你搵佢，佢應該會聽㗎，你打電話俾佢啊。」

相關閱讀： 瘋傳王青霞有老公未離婚兼有18歲子？ 未婚夫李龍基強硬「護妻」：我們是真心相愛，她不是貪我錢