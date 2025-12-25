黎姿舊愛大搞聖誕派對 一代性感女神「導彈」身材踩場 嫩妻在旁真實反應曝光

著名漫畫家、黎姿75歲舊愛黃玉郎近日舉行聖誕派對，一代性感女神葉子楣穿低胸小背心出席聚會，大晒導彈級豐滿上圍。而黃玉郎則化身聖誕老人派禮物，其6歲兒子玩得相當開心。黃玉郎嫩妻Cass在IG分享了多張照片及影片，記錄下派對的歡樂時光。

葉子楣黑色低胸吊帶小背心搶鏡

從Cass分享的內容可見，葉子楣成為全場焦點。她身穿黑色低胸吊帶小背心配上白色羽毛短裙，大方展示其「導彈級」的豐滿身材，性感魅力不減當年。當黃玉郎扮演的聖誕老人登場時，葉子楣表現得相當興奮，更與「聖誕老人」歡樂互動。

黃玉郎派禮物童心未泯

派對主人黃玉郎雖然已屆75歲，但依然童心未泯，親自穿上全套聖誕老人服裝，揹著紅色禮物袋，為在場的每一位賓客派發禮物，被太太Cass笑稱是「黃生嘅兼職工作」。在合照中，黃玉郎與太太及6歲的兒子一家三口溫馨滿溢，小兒子在派對上玩得非常開心，場面溫馨。

此外，派對氣氛非常熱烈，賓客們頭戴聖誕飾物，隨著音樂狂歡。除了葉子楣這位性感女神，「廟街歌王」尹光亦是座上客，在影片中與眾人一同手舞足蹈，為這個星光熠熠的派對增添了不少歡樂。

