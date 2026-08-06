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天津之眼︱4口家河邊散步6歲弟落水 家屬救人遇溺母死兄亡

即時中國
更新時間：17:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：17:00 2026-08-06 HKT

天津5日晚發生一家四口2人遇溺死亡慘劇。一名約6歲男童在「天津之眼」摩天輪旁的河邊遊玩時，意外落水，其母親及兄長試圖救人時同告溺水，最終母死兄亡，僅首先落水的幼弟獲救。

《現代快報》報道，8月5日晚7點多，有一家四口在「天津之眼」河邊散步時，年約5、6歲的小兒子失足掉入河裏，哥哥和媽媽下河去救弟弟，爸爸也下河將弟弟救上來了，但是媽媽和哥哥卻沉了下去。

搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。抖音
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。抖音
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。小紅書
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。小紅書
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。小紅書
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。小紅書
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。抖音
搜救人員在「天津之眼」旁河邊搜索落水母子。抖音


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目擊者指，意外發生後，搜救人員「一直找不到母子倆，爸爸抱著小兒子守在岸邊等著，小兒子一直在哭。」

現場一名救援人員在6日早上表示，打撈隊接警後於當晚9時許攜潛水裝備抵達現場，至晚上10時許，母子倆被先後打撈上岸，二人落水地點僅相距10米。

8月6日上午，記者聯絡了當地公安、應急、消防、醫院等部門，均未回應此事。天津市公安局河北分局一名工作人員回覆記者。

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