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拐子婆「梅姨」︱20多年來至少摧毀9個家庭 下場將可免死？

即時中國
更新時間：15:00 2026-08-06 HKT
發佈時間：15:00 2026-08-06 HKT

20多年前，廣東有至少9宗小孩販賣個案，與一名叫「梅姨」的人有關，但多年來，外界對其所知甚少。

內地「新黃河」報道，「梅姨」案中被拐兒童鍾彬周三（3日）表示，自己前兩天收到法院的告知書，案件已進入審查起訴環節，上面明確寫著「嫌疑人謝家梅涉及拐賣兒童」。「梅姨」真實姓名終於曝光。案件已由廣州市增城區公安局於7月31日移送檢察院審查。

相關新聞：神秘人口販子「梅姨」真實姓名曝光 20多年前廣東等地至少拐賣9童

9個庭被「梅姨」這人口販子摧毀，對於她的下場，鍾彬說：「如果判她死刑，也彌補不了我們九個家庭這麼多年來的損失和心理的創傷。就算判死刑，只能說心裡的一塊石頭落地了。」

受害人：彌補不了創傷

20多年前的一天，鍾彬父親正在工作，母親正在洗碗，剛學會走路的他獨自在院子裡，當時就被鄰居張維平抱走，隨後轉賣給了「梅姨」。

被拐後，鍾彬一直生活在廣東河源。他的父親鍾丁酉就辭去工作，踏上長達20年的尋子路。直至2025年，鍾彬才正式與親生父母相認。如今，鍾彬已與親生父母共同生活一年多。而養父母那邊已將他的聯絡方式刪除。

75歲以上犯人或不適用死刑

另有被拐兒童家屬稱，梅姨目前「年事已高」，已經是老年人。根據刑法規定，已滿75周歲者，負完全刑事責任，但死刑適用受限。

中國刑法規定，犯罪的時候不滿18歲的人和審判的時候懷孕的婦女，不適用死刑。審判的時候已滿75歲的人，不適用死刑，但以特別殘忍手段致人死亡的除外。究竟未來「梅姨」的下場如何，還看法庭的判決。

「梅姨」落網時間線

2003年9月‑2005年12月
罪犯張維平在廣州增城、黃埔以及惠州市博羅縣，先後拐走 9 名兒童（1 歲‑3 歲）。9 名兒童都是通過「梅姨」 尋找買家，賣至河源市紫金縣等地。

2016年
涉「申聰被拐案」張維平等5名犯罪分子落網，廣州警方根據線索調查「梅姨」。

2017年6月
廣州市公安局增城區分局公布「梅姨」模擬畫像，向社會徵集線索。

2018年12月
被告人張維平、周容平等拐賣兒童案一審宣判，5 名人員被判處有期徒刑十年至死刑不等。

2019年3月
廣州警方請畫像專家、退休警官林宇輝繪製新版「梅姨」模擬畫像。

2019年‑2024年
被拐兒童悉數找回，並組織認親。

2023年4月
主犯張維平、周容平被執行死刑。因真實身份等關鍵信息的缺失，「梅姨」始終未能歸案。

2026年3月21日
廣州警方消息，「張維平等人拐賣兒童案」取得重大進展，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其即為該案關鍵人物「梅姨」。

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