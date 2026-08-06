中國鑊王︱「女生洗澡，大叔幫搓背」AI廣告惹批 蘇泊爾股價4連跌

穩坐「中國鑊王」寶座三十年的蘇泊爾，日前發布一系列AI生成的短片廣告，內容有女性闖入男廁清潔、女生正洗澡，搓背大叔進入浴室等情節，被外界狂批低俗。蘇泊爾雖緊急將廣告下架，但至今未道歉，而其股價則出現連跌4天。

影片緊急下架至今未道歉

蘇泊爾的AI生成廣告短片，內容顯示有兩名男性在衛生間時，一名女性突然推門進入，並使用蘇泊爾品牌的蒸汽清潔機進行清潔演示。該帳號還發佈了「女生正在洗澡，搓澡大叔進來搓澡」、「女生正在上廁所，保潔大叔進來打掃衛生」等類似劇情的短片，標題中帶有「叔啥沒見過」等字眼。

廣告被外界猛烈批評低俗，及質疑蘇泊爾「重流量輕產品」的經營，但該公司只把惹來惡評的廣告下架，至今未道歉。



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事實上，AI技術在蘇泊爾行銷體系中已佔據重要位置。目前，其在購物平台的直播間已明確標註「直播涉及AI合成」。此外，2025年財報亦披露，公司正「逐步推動AI在圖文、短影片和直播等領域的測試應用，以提升行銷效率」。

據蘇泊爾業績快報，其上半年營收114.10億元人民幣（下同），同比下降0.59%；實現歸母淨利潤8.68億元，同比下降7.7%。

由於國內市場競爭加劇，為支援和實現內銷營業規模的持續增長，公司投入了與銷售增長相匹配的行銷資源，導致本期銷售費用同比小幅上升。事實上，費用高企的趨勢在2025年報中已有顯現，公司當期銷售費用達24.09億元，同比增長10.41%。其中，廣告、促銷及贈品費為19.38億元，上年同期為16.91億元。

值得注意的是，蘇泊爾股價已連續4天下跌，截至8月5日收盤，報41.52元，總市值332.1億元。