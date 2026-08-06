Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國鑊王︱「女生洗澡，大叔幫搓背」AI廣告惹批 蘇泊爾股價4連跌

即時中國
更新時間：13:40 2026-08-06 HKT
發佈時間：13:40 2026-08-06 HKT

穩坐「中國鑊王」寶座三十年的蘇泊爾，日前發布一系列AI生成的短片廣告，內容有女性闖入男廁清潔、女生正洗澡，搓背大叔進入浴室等情節，被外界狂批低俗。蘇泊爾雖緊急將廣告下架，但至今未道歉，而其股價則出現連跌4天。

影片緊急下架至今未道歉

蘇泊爾的AI生成廣告短片，內容顯示有兩名男性在衛生間時，一名女性突然推門進入，並使用蘇泊爾品牌的蒸汽清潔機進行清潔演示。該帳號還發佈了「女生正在洗澡，搓澡大叔進來搓澡」、「女生正在上廁所，保潔大叔進來打掃衛生」等類似劇情的短片，標題中帶有「叔啥沒見過」等字眼。

廣告被外界猛烈批評低俗，及質疑蘇泊爾「重流量輕產品」的經營，但該公司只把惹來惡評的廣告下架，至今未道歉。

相關新聞：「擦邊」成性｜椰樹牌標語再惹火 「胸大有奶食」被轟低俗

事實上，AI技術在蘇泊爾行銷體系中已佔據重要位置。目前，其在購物平台的直播間已明確標註「直播涉及AI合成」。此外，2025年財報亦披露，公司正「逐步推動AI在圖文、短影片和直播等領域的測試應用，以提升行銷效率」。

據蘇泊爾業績快報，其上半年營收114.10億元人民幣（下同），同比下降0.59%；實現歸母淨利潤8.68億元，同比下降7.7%。

由於國內市場競爭加劇，為支援和實現內銷營業規模的持續增長，公司投入了與銷售增長相匹配的行銷資源，導致本期銷售費用同比小幅上升。事實上，費用高企的趨勢在2025年報中已有顯現，公司當期銷售費用達24.09億元，同比增長10.41%。其中，廣告、促銷及贈品費為19.38億元，上年同期為16.91億元。

值得注意的是，蘇泊爾股價已連續4天下跌，截至8月5日收盤，報41.52元，總市值332.1億元。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
13小時前
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
01:25
獨家丨黎彼得因病離世享年76歲 鍾志光揭3月時已中風 被封「鬼馬詞人」與許冠傑多合作
影視圈
14小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
01:25
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
影視圈
13小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
6小時前
房協遷置屋邨鴻鵠臺第一座入伙 安置花園大廈重建戶 住戶：新居望見獅子山好開心！
社會
13小時前
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生。
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生
影視圈
5小時前
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
突發
3小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
22小時前