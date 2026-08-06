雲南漢劫殺19歲少女改判死緩獲釋 家屬被瞞十年最高檢介入

雲南有19歲少女，1999年在自家的小賣部遭人狂刺30刀劫殺，兇手代賢鋒二審獲改判死緩，刑滿出獄後更燒炮仗慶祝。死者家屬不滿二審無人通知，兇手獲改判後十年才知曉，持續申訴改判違規及過輕，但屢遭駁回，近日，最高檢介入案件，下令重新辦理苦主申訴。

兇手家人放鞭炮慶祝出獄

澎湃新聞報道，1999年10月25日凌晨，雲南宣威市樂豐鄉，當時約20歲的男子代賢峰，與浦紹丙、蕭本義預謀搶劫徐文素家的小賣部。

徐文素家屬多次申訴但被駁回。

代賢峰持刀翻窗進入小賣部後，要求賒購一條香煙，被徐文素拒絕後，即用刀狂刺對方逾30刀殺死，3人在搶走數條香煙後逃去。

案發數日後，代賢峰兄長舉報下，警方將代賢峰拘捕，並追緝在逃的浦紹丙、蕭本義。

2000年7月曲靖市中級人民法院一審判代賢峰搶劫罪成，判處死刑。同年9月，雲南省高級人民法院，以代賢峰兄長舉報，代賢峰可作自首論，改判為死刑緩期二年執行。代賢峰2014年刑滿出獄，家人大放炮仗為他慶祝。

指遭兄舉報當自首

徐文素家屬徐皎月指，代賢峰二審獲改判死緩，是在2010年偶然機會下始知道，認為法院未有依規通知，以及判刑過輕，於是起申訴，但分別遭雲南高級人民法院、雲南人民檢察院駁回。但徐家仍堅持四出申訴。

今年4月，徐皎月獲雲南人民檢察院通知，其向最高人民檢察院申訴後，最高檢已把該案交到雲南省人民檢察院重新辦理。雲南省檢並向她預約時間，以便當面聽取意見。