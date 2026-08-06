Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雲南漢劫殺19歲少女改判死緩獲釋 家屬被瞞十年最高檢介入

即時中國
更新時間：14:20 2026-08-06 HKT
發佈時間：14:20 2026-08-06 HKT

雲南有19歲少女，1999年在自家的小賣部遭人狂刺30刀劫殺，兇手代賢鋒二審獲改判死緩，刑滿出獄後更燒炮仗慶祝。死者家屬不滿二審無人通知，兇手獲改判後十年才知曉，持續申訴改判違規及過輕，但屢遭駁回，近日，最高檢介入案件，下令重新辦理苦主申訴。

兇手家人放鞭炮慶祝出獄

澎湃新聞報道，1999年10月25日凌晨，雲南宣威市樂豐鄉，當時約20歲的男子代賢峰，與浦紹丙、蕭本義預謀搶劫徐文素家的小賣部。

徐文素家屬多次申訴但被駁回。
徐文素家屬多次申訴但被駁回。

代賢峰持刀翻窗進入小賣部後，要求賒購一條香煙，被徐文素拒絕後，即用刀狂刺對方逾30刀殺死，3人在搶走數條香煙後逃去。

案發數日後，代賢峰兄長舉報下，警方將代賢峰拘捕，並追緝在逃的浦紹丙、蕭本義。

2000年7月曲靖市中級人民法院一審判代賢峰搶劫罪成，判處死刑。同年9月，雲南省高級人民法院，以代賢峰兄長舉報，代賢峰可作自首論，改判為死刑緩期二年執行。代賢峰2014年刑滿出獄，家人大放炮仗為他慶祝。

指遭兄舉報當自首

徐文素家屬徐皎月指，代賢峰二審獲改判死緩，是在2010年偶然機會下始知道，認為法院未有依規通知，以及判刑過輕，於是起申訴，但分別遭雲南高級人民法院、雲南人民檢察院駁回。但徐家仍堅持四出申訴。

今年4月，徐皎月獲雲南人民檢察院通知，其向最高人民檢察院申訴後，最高檢已把該案交到雲南省人民檢察院重新辦理。雲南省檢並向她預約時間，以便當面聽取意見。

 

 
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
00:45
黎彼得離世丨被前妻離棄成「帶子洪郎」 為38歲「躺平」兒子還債多年 曾盼尋伴侶度晚年
影視圈
15小時前
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
33歲港男突中風半身癱瘓 母拖3日先報警 網民震驚：執返條命係神蹟 自爆2個惡習｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
黎彼得離世丨許冠傑親撰悼念文憶故友：感恩音樂路上有你 黎彼德曾直認唔夾合作7年終拆夥
影視圈
3小時前
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
港人反擊「假順豐」詐騙！？ 公開騙徒「關鍵秘密」 網民聯手玩謝：練習緬甸語
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
港人夫婦遊澳門乘的士拾相機及電池 貪心據為己有 再入境時被捕
突發
5小時前
黎彼得離世丨因通波仔離開《愛回家》 近年百病纏身多次入ICU 劉鑾雄黃宗澤曾施援手
01:23
黎彼得離世丨近年多次入ICU 契仔黃宗澤曾施援手助醫重病：佢瀟灑一生唔想大家唔開心
影視圈
18分鐘前
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚「重來一次都會買」
中國預製屋熱銷美澳墨 夫婦22萬購750呎兩房戶 零地基直接組裝 實測9個月激讚「重來一次都會買」
海外置業
9小時前
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬。
獨家丨盧宛茵揭黎彼得最後時光：醫院插喉有痰講唔到嘢 經典歌《浪子心聲》金句源自廟街睇相佬
影視圈
8小時前
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生。
獨家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成絕響　楊紹鴻難忘飯局教誨：受益一生
影視圈
7小時前
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
港人每周北上2次用電話月卡感「條數幾襟計」 網民一面倒推薦1種買法 附消委會數據漫遊計劃消費提示
生活百科
23小時前