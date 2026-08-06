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紅棗包裝玩食字 「趁棗嫁人」標語惹議

即時中國
更新時間：09:35 2026-08-06 HKT
發佈時間：09:35 2026-08-06 HKT

河北滄州一款紅棗產品，因外包裝上寫有「趁棗嫁人」字樣引發爭議。有網友認為含有催婚暗示，令人不適，涉事企業回應稱，每個人的認知和理解不同，包裝沒問題。業內律師指，若被商標管理部認定違反公序良俗可下架產品。

品牌反駁「每個人理解不同」

網傳圖片可見，這款產品外包裝以紅色為主，正中間女性側面圖案下寫有「趁棗嫁人」字樣。該品牌工作人員前日回應內媒「智慧新聞」，稱包裝上使用的是「棗」字而非「早」字，應按字來解釋含義，因此包裝沒問題，「商標局也沒告訴我這個不允許」，是否會改包裝將後續再看。

事件引發網友爭議，部分人認為「棗」與「早」諧音相同，商家有暗示女性快點結婚的含義，「反正我是不會買這種膈應（令人討厭）名字的商品」。另一部分網友則認為商標並無不妥，「紅棗本就是結婚必備的美好寓意之一」「我們這邊結婚會撒核桃跟棗，所以『趁棗嫁人』是順俗而為」。

面對爭議，有律師表示，商標取得了註冊許可即為合法，若有部分消費者或受眾感到冒犯，可以違反《民法典》的公序良俗為由，向商標管理部投訴舉報。

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