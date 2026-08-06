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河南休假新政谷消費 試行「周五半天+周末+年假」

即時中國
更新時間：09:05 2026-08-06 HKT
發佈時間：09:05 2026-08-06 HKT

河南省委組織部等6部門昨聯合發通知，鼓勵試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天+周末+年假」短途度假模式，並要求領導幹部帶頭休假，推動全員「應休盡休、休滿休足」。

動員全體幹部「應休盡休」

通知指出，用人單位應嚴格執行帶薪年休假規定，凡連續工作滿1年職工均平等享受帶薪年休假。單位主要負責人為第一責任人，領導幹部要帶頭休假，同時引導職工將帶薪年假與周末、法定小長假、寒暑假、中小學春秋假等銜接，形成3至7天彈性長假。

政策鼓勵有條件單位優化夏季作息，試行周五下午彈性離崗，構建「周五半天+周末+年假」短途度假模式。

通知強調，確因重大項目、應急保障、節假日值守等客觀工作需要無法安排休假的，須徵得職工本人同意，並按職工日工資收入的300%支付未休年休假工資報酬。機關事業單位要控制應休未休人員比例，建立未休年休假報酬專項核准審批流程，嚴禁以未休年休假名義違規發放津補貼。

未休假按日薪3倍計算工資

新政旨在啟動假期消費潛力，助力河南文旅強省、消費大省建設。今年以來，雲南、貴州、陝西、山西和天津等省亦已專門出台文件，提出落實帶薪休假的若干政策措施。

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