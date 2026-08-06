美拒發簽證10年新高華留學生大減34% 官媒抨國安為名搞限制

美國智庫「移民研究中心」周一發布的數據顯示，自特朗普重返白宮後，中國學生在去年5月至8月獲發放的F-1留學簽證，相比2024年同期大跌34%，發給印度學生的簽證數量更大降60%。分析認為，這顯示美國政府出台的反移民和留學生新政，降低了美國對全球人才的吸引力。北京《環球時報》批評美方將正常留學活動政治化、武器化，以國家安全為名搞歧視性限制，終將失去自身的創新活力。

▍中國組 ▍

印度學生獲批簽證跌逾6成

美國F-1簽證是簽發給全日制赴美學習的非移民學生簽證，每年5月至8月期間是發放F-1簽證高峰期。據美國保守派智庫「移民研究中心」3日發布的報告，2025年5月至8月，也就是特朗普第二次上台後的首個學年來臨前，中國和印度學生獲得的F-1簽證，相比拜登政府時期的最後一年2024年同期大幅下降。中國和印度學生佔美國高校所有外國學生的53%。



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據財新網報道，中國學生在2025年夏天獲美國國務院發放了約4萬張F-1簽證，相比2024年同期的6.1萬張減少34%，相比2017年以來的均值7.4萬張縮水了將近50%。印度學生在這段時期內獲批了2.2萬張F-1簽證，較2024年同期的5.9萬張更暴跌了62%。

據彭博社引述美國大學申請協助機構Shorelight在4月發布的一份報告，美國F-1簽證在全球範圍內的拒簽率截至2025年已經升至35%，至少為10年來的最高水平。總部位於美國首都華盛頓的國際教育工作者協會（NAFSA）高級總監Rachel Banks表示，美國政府出台的一系列打擊移民和留學生政策，提高了美國留學前景的不確定性，降低了美國對全球人才的吸引力。

不過發表統計的「移民研究中心」資深法律研究員費什曼聲稱，「政府加強對外國學生的監管是正確的，」認為「美國招收的外國學生數量，遠遠超過了符合國家利益的水平，數十萬外國學生實際上變成了會損害美國畢業生利益的客工。減少學生招生人數，將更好地保護美國工人，加強國家安全，並使學生簽證計劃回歸其最初的教育目的。」

研究員撐做法保護本地勞工

特朗普雖然曾多次公開稱「歡迎中國留學生」，但其兩屆政府任內推出多項針對留學生的收緊政策，包括限制中國學生、學者赴美就讀研究生以上理工科專業，大批申請遭拒簽或撤銷簽證，同時強化簽證背景審查，延長審核周期，收緊OPT實習簽證審批等。

「留學生怎麼就『威脅美國安全』了？」《環球時報》昨發表評論指出，美國一些人總愛拿「國家安全」說事，似乎把中國留學生擋在門外，自己就能高枕無憂。這種邏輯經不起推敲，安全從來不是靠封閉和自我孤立來實現的。如果因為政治對立和恐慌而切斷人才流動的渠道，美國將失去自身的創新活力。