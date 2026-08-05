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神秘人口販子「梅姨」真實姓名曝光 20多年前廣東等地至少拐賣9童

即時中國
更新時間：21:21 2026-08-05 HKT
發佈時間：21:21 2026-08-05 HKT

今日（5日），「梅姨」案中被拐兒童鍾彬向內媒「新黃河」透露，他終於知道了那個臭名昭顯的人販子「梅姨」的真實姓名。他說，自己前兩天收到了法院的通知書，案件已進入起訴環節，上面明確寫著「嫌疑人謝家梅涉及拐賣兒童」。

相關新聞：拐賣9男童主謀「梅姨」落網 專案組首披露細節：網傳照片不是她本人

案件進入起訴階段

鍾彬是「梅姨」案中多名被拐兒童之一。自己一歲半時在廣東惠州被鄰居張維平抱走，隨後轉手給了綽號「梅姨」的人。對於當年的事，鍾彬已沒有印象，被拐後的這些年，他一直生活在廣東河源，2025年中秋節前，他被警方找到，今年4月正式回到親生父母身邊。

2003年9月至2005年12月，張維平等人連續作案，在廣州增城、惠州博羅等地拐賣9名男童，最小的1歲，最大的3歲。2016年，張維平等5名嫌疑人落網。據張交代，他通過一個叫「梅姨」的女人銷贓，拐賣來的孩子，由「梅姨」負責聯繫買家，然後抽成。

相關新聞：拐賣9男童主謀「梅姨」特徵曝光 為何犯案逾20年才落網？

2017年6月，警方的審訊獲得突破，一名叫「梅姨」的女子浮出水面，並首次公布「梅姨」模擬畫像徵集線索。2025年，專案組發現嫌疑人謝某某，其特徵與「梅姨」高度吻合。今年3月，廣州市公安局公布，經過持續努力，犯罪嫌疑人謝某某（女）落網，其正是該案中的關鍵人物「梅姨」。

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