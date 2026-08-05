神舟二十一號︱乘組返回地球後首公開亮相 ​ 身心狀態良好恢復至飛行前水平

中國航天員科研訓練中心今日（5日）在北京舉行神二十一乘組與記者見面會，航天員（太空人）張陸、武飛、張洪章返回地球後首次公開亮相。 ​

中新社報道，此次任務創下中國航天員單次乘組210天在軌駐留時長新紀錄。在軌期間，乘組完成3次出艙作業，完成神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝等任務，開展了多次貨物進出艙任務，並在地面科研人員密切配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域大量空間科學實（試）驗。

張洪章

武飛

張陸

此外，乘組在軌親身經歷和見證了我國載人航天工程史上首次飛船受空間碎片撞擊推遲返回、首次航天員乘組換船返回、首次飛船應急發射等歷史時刻，經歷和見證了載人航天工程全線天地同心、萬眾一心開展應急行動的難忘瞬間。

見面會上，三名航天員分享各自的獨特體驗。

張陸先後執行神舟十五號、神舟二十一號兩次飛行任務，累計完成7次艙外作業，刷新了我國航天員個人出艙活動次數紀錄。他坦言，每一次成功出艙，都是千萬航天人的默默托舉，這其中包括：水下訓練教員全程相伴開展高強度水槽模擬訓練，出艙活動支持團隊反復推演工作流程、打磨應急方案，兩套艙外服更是朝夕相伴、守護生命安全的特殊「戰友」。

航天飛行工程師武飛表示，曾參與天和核心艙、問天實驗艙研制工作，是空間站上天前最早測試、守護艙體設備的科研人員之一。如今，在軌親手操作當年反復調試檢修的設備，心中滿是「回家」的親切感。「地面工作積累的經驗，都化作了我在軌精準操作、沉著判斷的底氣和信心。」武飛深情流露，這段經歷也使得他對航天事業充滿敬畏，因為太空裡每一次從容操作，背後都是地面科研人員日夜不休的推演、試驗與守護。

載荷專家張洪章介紹，太空微重力環境徹底改變重力、浮力、流體對流等物理規律，與地面實驗室環境差異懸殊，給各類試驗開展帶來諸多特殊挑戰，科研團隊提前完成全套精細化預案設計。任務期間，在軌實（試）驗實現了多項國內技術突破：國內首次實現了櫻桃番茄（車厘茄）和小麥在軌氣霧培養，驗證了光譜和水肥的高效利用等關鍵技術；國內首次實現了小鼠的空間密閉在軌飼養，為後續開展空間哺乳動物實驗奠定了技術基礎。

據介紹，神舟二十一號乘組身心狀態良好，肌肉力量、耐力和運動心肺功能基本恢復至飛行前水平，目前轉入恢復觀察階段。待完成任務返回後恢復期健康評估總結後，轉入正常訓練和工作。