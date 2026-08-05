中美關係︱商務部推多項措施反制美國 加強無人機對美國出口管制

中美繼續在不同領域互相制裁施壓。周三（5日），商務部宣布多項反制措施，包括加強無人機相關兩用物項對美國出口管制、對應用DNA科學公司等6家美國實體採取反制措施、對美國合規性測試公司採取反制措施，以及對相關進口打印複印辦公設備發起對外貿易國家安全立案調查。

美國特朗普政府於當地時間周二（28日）公布一項新禁令，旨在保護美國的AI供應鏈免受所謂「國家安全威脅」，並極力促使關鍵產業回流美國生產。美國聯邦通信委員會（FCC）宣布更新「受管制清單」，即時禁止中國新型先進機械人設備及電力逆變器（Power Inverter）的新機型進口。

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商務部指，根據有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強無人機相關兩用物項對美國出口管制。對列入《中華人民共和國兩用物項出口管制清單》的無人機及其關鍵零部件、相關技術對美國出口，逐案從嚴審核，不適用許可便利措施。



此外，商務部通報另指，美國以所謂「強迫勞動」為由制裁中國企業，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重侵犯我國主權、安全、發展利益。應用DNA科學公司等6家美國實體協助、支持美國涉疆非法制裁，性質惡劣。依據有關規定，中方決定將應用DNA科學公司等6家美國實體列入反制清單，並禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

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對於美國聯邦通信委員會（FCC）密集出台涉華消極措施，嚴重侵犯中方企業正當合法權益。美國合規性測試公司協助、支持美國聯邦通信委員會采取措施，危害我國主權、安全、發展利益。商務部通報，依據有關規定，決定將美國合規性測試公司（ComplianceTestingLLC）列入反制清單，並禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

通報又指，初步信息顯示，裝有外國系統軟件的進口打印複印辦公設備可能影響對外貿易中的國家安全利益。依據有關規定，商務部決定即時開始，對外貿易中有關國家安全利益的事項進行調查。當中包括為裝有外國系統軟件的具有打印、複印功能的進口辦公設備。



發言人強調，中方的反制措施總體上是克制的。中方要求美方立即撤銷有關措施，停止錯誤做法。如美方執意出台新的對華限制性措施，中方將進一步反制。