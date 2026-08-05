西安賽格商場︱店舖老闆傳遭千萬違約金逼死 專班通報調查結果

7月1日，陝西西安賽格國際購物中心（簡稱「賽格商場」）發生墮樓事件。死者為商場內一名商戶負責人。網傳死者與商場間存在巨額罰款糾紛，涉及金額或破千萬元（人民幣，下同）。事件引發廣泛討論。當地成立的聯合調查處置工作專班今通報事件詳情。



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通報指，7月1日中午時分，公安雁塔分局小寨路派出所賽格警務站接報警，稱賽格商場內有一男子墮樓。公安雁塔分局經調查認定，死者嚴某為高墮，未見其他異常，排除刑事案件。

對於關於網傳「違規核銷店慶券」情況。經調查。經查閱資料、談話詢問、第三方審計機構核查原始紙質銷售流水單，調查專班初步認定，死者擁有的利和公司當年確實存在違約套券行為。



關於網傳「高額罰款」情況。經調查詢問，賽格商場單方面認定的違約套券訂單的銷售金額，依照其核算標準，符合條件的銷售單數為9664單，涉及金額最高達289.92萬元。對於商場要求利和公司支付的1154.6萬元違約金，調查認為數額過高。



至於網傳「強制撤櫃」情況。調查專班初步認定，賽格商場在未充分溝通的前提下不再續約，雖有合同約定，但未考慮長期合作商戶現實狀況。



目前，賽格商場和利和公司雙方已就違約金事宜達成和解。調查專班要求賽格商場加強商業經營行為全流程合規管理；對其經營行為，調查專班將繼續全面深入調查，對查實的違法違規行為將嚴肅處理。



通報又指，利和公司法定代表人嚴先生確診患有抑鬱症，曾在西安市精神衛生中心醫院就診5次，並出現過輕生行為。事發後，調查專班與家屬及時對接，做好生活照料和法律政策咨詢服務等善後工作。