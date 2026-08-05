甘肅家長花6000元搵人教仔 內向初中生遭橡膠棒監生打死

甘肅有父母覺得14歲初二兒子過於內向及反叛，花了6000元人民幣，讓一名無專業資格的教導者管教兒子，結果該名教導者卻聯同他人，用橡膠棒將初二生活活打死。案件近日二審，主犯故意傷害罪、非法拘禁罪、脫逃罪罪成，判處死刑，緩期二年執行。

聽學生家長口碑識主犯

綜合內媒報道，死者是14歲的馬超，其母親趙富林指，馬超從小內向，不太說話，入讀嘉峪關市第六中學後，成績不好，和家裡溝通更少，後更因偷東西要見家長。

至馬超初二時，趙富林從馬超同學的父親口中，聽到主犯趙琪管教有方，於是找對方協助糾正馬超的問題。

趙琪當時聲稱，會用心理疏導的方法教育孩子，改善性格及學業的問題。

2025年3月某日，趙富林向趙琪轉賬了6000元人民幣，將馬超交給趙琪管教。趙富林又應趙琪要求，替馬超向學校請了兩天病假。

趙琪將馬超誘騙至戈壁灘後，以橡膠棒反覆毆打，迫他講述犯下的錯誤，又將他帶到一家招待所繼續毆打。凌晨4時，馬超出現嘔吐、呼吸困難等症狀，醫護人員到達現場後確認馬超死亡。

7月29日，法院宣判二審結果，指趙琪犯故意傷害罪、非法拘禁罪、脫逃罪，數罪並罰判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；共犯楊濤被判處無期徒刑；另一名被告吳立文獲刑兩年八個月。