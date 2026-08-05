手機App廣告︱大叔拍魚燈遇20彈窗被迫放棄 網民：看得血壓上升︱有片
更新時間：15:50 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:50 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:50 2026-08-05 HKT
手機App的廣告彈窗滋擾問題近日在網上再成焦點。有一名年約六、七十歲的大爺，在景區相拍攝魚燈表演留念，卻被不斷彈出的逾20個廣告彈窗阻擋，令大爺無法拍攝，最終放棄。影片在網上引起熱烈回響，網民紛紛對大爺表示同情。
網上近日流傳一段影片，顯示8月2日在安徽黃山景區，一名戴帽大爺在觀賞景區的魚燈表演時，打算用手機拍照。
不過，大爺在打開App時，屏幕卻瞬即被無數廣告彈窗遮蔽，大爺隨即手忙腳亂的用手試圖逐一關閉彈窗，但甫關又甫彈，反覆關閉逾20個彈窗後，手機仍被廣告遮蔽，最終大爺只好放棄拍攝魚燈表演。
影片在網上引發廣泛共鳴，網民紛紛表示，「明明不是當事人，卻看得血壓上來」、「年輕人也是常常手足無措」、「我爺爺就被彈窗廣告惡意扣費好幾次，真的好生氣」、「蘋果手機才是最適合老年人用的」、「真的是很氣人，心疼老人」、「求求了，別這樣對老人」、「太諷刺了，我剛打開這個視訊，就被跳到了淘寶」。
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