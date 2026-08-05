男子酒駕遇查急與妻換座 遭女兒當場揭穿

大義滅爸！河南漯河一名男子李某某上周五晚酒後駕駛無牌車，眼見交警設崗查車，急忙停車與妻子互換座位，並向交警堅稱自己沒有開車。不料同車女兒當場指認，「俺爸爸開的！」最終李某某被罰扣駕照6個月、罰款1200元人民幣。

罰扣駕照半年罰款1200元

內媒《大河報》報道，8月2日晚9時許，民警在一個路段交叉口附近開展夜查行動時，發現一輛無號牌新能源汽車在即將行駛至檢查點前，突然靠邊停車。隨後一名原本坐在副駕駛的女子迅速下車，繞至駕駛位拉開車門準備落座，異常「換駕」舉動引起民警警覺。

民警上前檢查，發現車內男子李某某有酒駕嫌疑。面對民警詢問，李某某堅稱自己並未開車，辯稱「我抱着孩子，一直坐在後排」。然而坐在後排的小女兒卻明確指認：「俺爸爸開的！」經儀器進一步檢測，駕駛人李某某被確認酒駕。

李某某交代稱，當晚他聚餐時喝了一瓶多啤酒，自認「沒喝多少、路也不遠」，便抱着僥倖心理開車上路。發現前方有交警查車，情急之下將車停下與妻子臨時換位，試圖逃避處罰。

交警部門最終暫扣李某某駕駛證6個月，並罰款1200元。