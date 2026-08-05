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高鐵服務員 派試卷治吵鬧孩童

即時中國
更新時間：09:45 2026-08-05 HKT
發佈時間：09:45 2026-08-05 HKT

暑假期間，大批親子旅遊團乘坐高鐵出遊。近日，有浙江高鐵列車員隨身攜帶小學試卷，給車廂內吵鬧的小孩發作業，獲得網友廣泛點讚。昨日，中國鐵路客戶服務中心12306工作人員回應稱，這是車長個人行為，起到讓小孩安靜的作用。

網民讚柔性管理

網傳視頻顯示，在南寧東開往杭州西G1546列車上，一名身穿高鐵列車工作人員制服的男子從文件袋中掏出一張張試卷，分發給車廂內的小孩。另一名女工作人員拿着試卷對小朋友說：「你也來一張卷子」。

覃雲昊在檢查行李架。人民網
覃雲昊在檢查行李架。人民網

影片在網上熱傳後，據人民網報道，派試卷治吵鬧的服務員，是中國鐵路南寧局00後列車員覃雲昊。

視頻在網上流傳，網友們紛紛為鐵路部門的柔性管理措施點讚。有網友留言稱「樸素的袋子里裝着天才招數」「高鐵在編班主任」，亦有網友笑稱，孩子平常不寫試卷，在列車上竟乖巧接受挑戰，直呼「穿制服的人說話就是好使」。

12306工作人員昨日回應稱，如果有旅客孩子吵鬧，列車長會給貼畫或者玩具或者試卷等東西，該行為是車長個人行為，不是鐵路規定，也沒有固定車次，具體要以上車為準。

 

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