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梁文鋒早期微博疑曝光 曾獨闖無人區被困1周

即時中國
更新時間：09:30 2026-08-05 HKT
發佈時間：09:30 2026-08-05 HKT

有內地網友近日疑似扒出AI初創企業DeepSeek創始人梁文鋒早年微博，帳號吸引不少網友「圍觀打卡」。該帳號發布內容以風景照、藏區風光、戶外冒險為主，其中2011年11月一條內容顯示，博主曾被困無人區1周。

吸引網友「圍觀打卡」

該微博賬號名為「程序小王子」，簡介中寫着「流年似水，秋葉相隨」。帳號內容主要為戶外風景攝影紀錄，尤其包含大量藏區風光，並大量關注了程式交易、量化投資、自動交易相關帳號，以及浙江大學的俱樂部和論壇帳號，和梁文鋒經歷相合。2014年8月後，該帳號停止更新。

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其中一條2011年11月7日發布的微博寫道：「被困無人區一個星期。所幸我出來了。但我的菲亞特（汽車）沒有出來。它永遠地留在了那片漫無邊際的高山草原。That's the END。」此後，該帳號再未發過新的藏區風景照。這條十多年前的微博如今成了網友的「打卡聖地」，有網友在評論區戲稱：「世界線差點被改變」。

梁文鋒為廣東湛江人，碩士畢業於浙江大學，早年為量化私募「幻方量化」聯合創始人，2023年創立DeepSeek，憑開源大模型迅速躋身全球AI第一梯隊，但他作風低調神秘，極少露面。

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