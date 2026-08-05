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中國品牌出海︱高性價比玩具咖啡壽司 搶灘高通脹美國市場

即時中國
更新時間：08:35 2026-08-05 HKT
發佈時間：08:35 2026-08-05 HKT

美國通貨膨脹持續，一批主打高性價比的中國消費品牌正密集登陸美國街頭。從卡通玩具、平民咖啡到低價壽司，近3年至少8個中國品牌先後在美插旗，切入原本由日企等外資品牌主導的賽道。以紐約市中心的瑞幸咖啡為例，一杯冰拿鐵僅需約2美元，售價為星巴克同款產品的1/3。伴隨節約消費風氣興起，越來越多美國年輕人不再執着於產品產地，更看重品質與價格的平衡。

▍中國組 ▍

「星巴克太貴了，這裡出餐快，價格也合適」，在紐約工作的溫妮·譚這樣解釋自己的選擇。工作日午間，數十名顧客會走進瑞幸咖啡門店取餐，亞裔美國人面孔十分常見。這間中國平價咖啡連鎖店自去年6月開出美國首店，僅一年後，紐約門市數已達約20間；選址大量接手星巴克關閉後的舖位，開店成本被壓到最低。

瑞幸咖啡紐約開20間

日媒「日經中文網」報道，近年中國品牌出海美國的節奏加快。2023年9月，泡泡瑪特進駐新澤西州，同年12月喜茶落戶紐約。2024年春，庫迪咖啡在夏威夷州插旗。去年2月，快時尚品牌Urban Revivo進軍紐約，4月霸王茶姬落地加州，12月蜜雪冰城亦到加州。今年2月，體育品牌安踏同樣選擇在加州開設首店。泡泡瑪特首席運營官司德在向彭博社坦言，在中國國內市場增長面臨轉折點之際，全球最大消費市場美國可謂是一個實驗場。

安踏於比華利山開設北美旗艦店開幕時的情景。 網上圖片
安踏於比華利山開設北美旗艦店開幕時的情景。 網上圖片


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低價是這批中國品牌最鋒利的武器。比如國民茶飲連鎖品牌蜜雪冰城，已在美國開出十餘間門市，雪糕與飲品售價1至2美元起。人均價格高達200至500美元的日式高端壽司「Omakase」，亦面臨市場挑戰：紐約已出現由中國籍廚師操刀、套餐定價100美元以下的低價業態。博科尼大學的Laura Pan介紹，由於很多中國廚師來自福建福州，一個將「Omakase」和「福州」結合在一起的新詞「Fumakase」就此誕生。

低價成最鋒利武器

這些業務版圖原本是日本企業佔優勢的領域，然而在成本方面，日企很難與中企抗衡。來自日本靜岡縣、在美國銷售綠茶的山英公司負責人山崎元鄉坦言：「市場正在被中國產品奪走」。從日本向美國出口綠茶的「富永貿易」國際事業本部經理小林正幸也稱：「在美國，即使品質標準參差不齊，也有很多門市選擇使用價格低廉的中國產綠茶」。

中國品牌在美快速鋪點擴張，背後是美國通脹持續高企帶來的消費趨勢轉變。6月美國消費者價格指數（CPI）同比上漲3.5%。具有節約意識的美國年輕消費者普遍認為，只要產品品質與價格之間達到平衡，消費者往往不再拘泥於產地。 

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