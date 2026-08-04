網傳泰航無理拒中國客登機 曼谷機場保安做「瞇眼」涉歧視︱有片

近日，內地傳出中國旅客疑在泰國機場被刁難，期間更做出涉歧視的「瞇眼」動作。

微博「馬上談」今日發帖，事發於7月29日晚上，泰國國際航空（泰航）編號TG674航班原計劃於23時50分從曼谷素萬那普機場飛往北京。

航班如常起飛

據乘客稱，他們持有效機票，已完成值機和安檢並按時登機，卻被工作人員要求退出廊橋，最終20多人未能成行。交涉期間，一名機場安保人員被拍到做出「拉眼角」動作。惟帖文未有交代旅客被拒登機的原因。

相關新聞：GMMTV書展︱中國女粉絲會場遭職員粗暴對待 泰國旅遊局發道歉聲明

微博「搜狐千里眼」帖文稱，20名旅客被要求退回橋廊，行李亦被強行卸上，航班卻如常起飛。截至目前，泰航尚未公開說明具體拒載原因。



上月25日，一名遠赴泰國追星的中國女粉絲，參加曼谷三洋書展GMMTV活動現場，期間被多名工作人員搶奪手機、按壓脖頸，並以拖拽抱摔的方式趕離現場。事件引發國內關注，有粉絲要求主辦方致歉，甚至威脅脫粉。



再有中國旅客被無理拒絕登記，再上保安做出疑似歧視動作，即時引起國內網民狠批。

網民：

rain01999 ：已經這麼強大了，為啥全世界都要欺負我們

用戶7297546794 ：有錢沒地方去了，去泰國

GoldR_928：感覺全世界都在欺負中國人

哆哆西西特工隊：泰國是非去不可嗎