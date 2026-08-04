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Qwen3.8-Max︱阿里推最強AI模型 總參數量2.4兆成全球前茅

即時中國
更新時間：21:21 2026-08-04 HKT
發佈時間：21:21 2026-08-04 HKT

人工智能（AI）模型已成為全球科技角力的主戰場。阿里巴巴於本週一（3日）正式發布新一代基座大模型「千問 Qwen3.8-Max」。該模型總參數高達2.4兆，被官方譽為「Qwen家族中迄今最強大的模型」，並預計於下週進行開源。根據基準測試結果顯示，其編程（Coding）與人工智能代理（AI Agent）能力已與美國科技公司Anthropic旗下的Fable5模型旗鼓相當。這亦是繼Kimi K3之後，中國第二款參數突破兩兆的國產大模型，預料將為全球AI競賽注入全新動力。

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阿里巴巴方面強調，Qwen3.8-Max的技術突破不僅限於單純的自然語言對話，更在於大幅提升了AI代理的自主工作效能。據悉，該模型能夠連續自主地執行耗時超過十天的大型軟件（軟體）工程任務，且整個開發過程完全無需人類持續介入。

該模型具備強大的跨領域專業處理能力，能於數百種專業場景中產出達至生產級別的成果。同時，它具備系統級的規劃與執行能力，例如能夠自主完成超過500輪的晶片設計優化迭代等高度複雜的工作。

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在全球AI模型的權威評測中，根據Arena.ai發佈的最新排行榜顯示，Qwen3.8-Max在前端程式碼競技場（Frontend Code Arena）中獲得了1668分，位列全球第四。目前該得分僅次於Claude Opus 5 (Max) 的1705分、Kimi K3 (Max) 的1676分，以及Claude Opus 5 (High) 的1669分，反映其整體表現已穩居全球大模型的第一梯隊。

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