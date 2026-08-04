兒子病逝留87個課金帳號 母親控遊戲公司勝訴獲准繼承

北京市石景山區人民法院日前審結一宗遊戲帳號繼承案，當地一名母親希望繼承並出售兒子生前經營多年的數十個遊戲帳號，以補貼生活費用，但遭遊戲公司拒絕，雙方隨即對簿公堂。法院判決指出，遊戲帳號屬《民法典》保障的「網路虛擬財產」，母親可依法繼承。

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欲出售帳號補貼生活

據內媒《人民法院報》報道，死者為36歲男子古某。古某自20多歲起癡迷網絡遊戲，十餘年間在同一間遊戲公司陸續註冊87個實名認證帳號，投入大量時間、精力和金錢提升帳號等級及獲取遊戲收益，令每個帳號均累積了相當「身價」。2025年5月，古某不幸罹患重病離世，其父親早年已故，家中僅留下母親陳某一人，依靠微薄收入獨自生活。

陳某辦妥兒子後事後，偶然得知遊戲帳號具經濟價值，便向遊戲公司申請將有關賬號過戶到自己名下，希望藉此改善經濟狀況。但遊戲公司認為，根據雙方簽署的用戶協議，遊戲帳號及其內虛擬物品的所有權歸公司所有，玩家僅具有限使用權；另外，由於帳號具專屬人身屬性，不應被納入可繼承遺產範圍，拒絕變更申請。

法院：使用權具財產利益

法院審理認為，儘管遊戲公司擁有帳號所有權，但用戶對遊戲帳號、虛擬物品及衍生數據享有的使用權具交易與流通價值，屬可衡量「財產利益」，受《民法典》保障。鑒於本案中古某女兒已放棄繼承權，陳某為唯一合法繼承人，認定其有權繼承相關網絡虛擬財產，遊戲公司亦有義務協助變更實名認證資訊。

法院最終判決，陳某可依法繼承兒子名下87個遊戲帳號使用權，並要求遊戲公司於判決生效15日內，完成實名認證資訊變更。據悉，宣判後雙方均未提出上訴。

