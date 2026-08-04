颱風白海豚︱周五直撲沖繩 登陸大陸路徑兩大可能性

颱風「白海豚」未有正面吹向日本九州後持續向西移動，逼近沖繩及琉球群島後，再威脅台灣，之後再於大陸登陸。末來到沖繩或台灣的港人務必留意。

日本氣象廳最新消息指出，「白海豚」是一場威力巨大的大型颱風，未來將持續向西移動，預計先進入小笠原近海。

沖繩將掀巨浪

到了周四（6日）至周六（8日）左右，「白海豚」以強風強度逼近南西諸島。沖繩地區周三（5日）將出現巨浪，而颱風逼近時，沖繩和奄美地區更可能在6日至9日左右遭遇強風侵襲。

日本氣象廳警告，沖繩與奄美地區周四（5日）至周日（9日）左右，將出現伴隨巨浪與強風的惡劣天氣，呼籲務必保持高度警戒。

台灣中央氣象署預報中心科長林伯東表示，隨颱風逐步接近，周五（7日）起受外圍雲系影響，西半部降雨將逐漸增多，北部山區及中南部近山區有局部大雨機率；到了周六及日，白海豚最接近台灣，北部山區雨勢將更為明顯，局部可能出現大雨或豪雨，北部平地及中部山區也要留意局部大雨。

周六周日最接近台灣

對於「白海豚」未來的路徑，中國氣象局今日（4日）召開新聞發布會。「白海豚」今早中心位於琉球群島那霸市偏東方向約1560公里的西北太平洋洋面上，6日至7日將穿過琉球群島移入東海，預計6日前對中國近海暫無影響，但後期路徑及對中國的影響不確定性較大。



其中一個可能性是，9日前後，「白海豚」在長江口到福建北部沿海登陸（颱風級或強颱風級），登陸後繼續向偏西方向移動，深入內陸。這種情況的登陸，影響時間最早、登陸強度最強，將給浙江、福建、江西等地帶來強風雨天氣。



另一種可能是「白海豚」在東海轉偏北方向移動，趨向長江口或以北沿海地區。10日至11日，「白海豚」登陸或擦過長江口至山東半島沿海地區（強熱帶風暴級）。這種情況下，東海、黃海、華東沿海將先後有9至11級大風，上海、江蘇、安徽、山東、遼寧等地將有強降雨。