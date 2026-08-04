全日空｜上海飛東京航班 降落羽田機場險與檢查機相撞

日本東京羽田機場發生驚心動魄一幕。一架載有197人的全日空（ANA）客機，在降落時險些與一架日本政府官方飛機迎頭相撞！據日本國土交通省及全日空周二（4日）通報，涉事客機為由上海浦東機場出發、飛往羽田機場的NH968航班。客機着陸期間，與一架剛起飛的國交省飛行檢查客機極度接近，兩機垂直高度差僅約20米，幸得機上「空中防撞系統」（TCAS）及時發出警報，機師隨即中止降落並緊急爬升避險，才成功避免一場慘劇。

垂直高度僅差20米

事發於當地時間4日清晨5時44分左右，全日空這架載有197名乘客及機組人員的波音767客機，正準備在羽田機場C跑道降落。與此同時，隸屬國土交通省、綽號「白博士」（以檢查機場雷達與無線電導航等關鍵安全設備為任務）的飛行檢查飛機，正從D跑道起飛並在空中盤旋，即將橫穿全日空航班的進港航線。

日本全日空航班。 示意圖/ANA FB

飛行數據網站Flightradar24的相關航跡資料。

飛行數據網站Flightradar24的相關航跡資料。

追蹤飛行數據網站Flightradar24的航跡資料顯示，兩機在空中極度接近，飛行路線幾乎重疊，垂直距離甚至一度僅差約20米。全日空客機的TCAS防撞警報隨即大作，機師當機立斷放棄着陸、即時拉升復飛。客機最終於早上6時10分平安降落，機上所有人安然無恙。

197乘客命懸一線

事件引發日本航空界高度震驚，更在網上流傳出一段疑似當日控制中心與控制塔台的對話錄音。錄音中可以聽見控制中心人員情緒激動地向塔台人員大吼質問：「你們沒有看見進港（正在降落）的飛機嗎！？太生氣了！」塔台人員則無奈表示防撞警報響起，引起了極大騷動。

日本國土交通省透露，當時該架「白博士」檢查飛機上的TCAS防撞系統在事發時並未啟動，當局目前正對此宗險些釀成空難的嚴重事故展開深入調查。

