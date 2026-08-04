Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全日空｜上海飛東京航班 降落羽田機場險與檢查機相撞

即時中國
更新時間：14:50 2026-08-04 HKT
發佈時間：14:13 2026-08-04 HKT

日本東京羽田機場發生驚心動魄一幕。一架載有197人的全日空（ANA）客機，在降落時險些與一架日本政府官方飛機迎頭相撞！據日本國土交通省及全日空周二（4日）通報，涉事客機為由上海浦東機場出發、飛往羽田機場的NH968航班。客機着陸期間，與一架剛起飛的國交省飛行檢查客機極度接近，兩機垂直高度差僅約20米，幸得機上「空中防撞系統」（TCAS）及時發出警報，機師隨即中止降落並緊急爬升避險，才成功避免一場慘劇。

垂直高度僅差20米 

事發於當地時間4日清晨5時44分左右，全日空這架載有197名乘客及機組人員的波音767客機，正準備在羽田機場C跑道降落。與此同時，隸屬國土交通省、綽號「白博士」（以檢查機場雷達與無線電導航等關鍵安全設備為任務）的飛行檢查飛機，正從D跑道起飛並在空中盤旋，即將橫穿全日空航班的進港航線。

日本全日空航班。 示意圖/ANA FB
日本全日空航班。 示意圖/ANA FB
飛行數據網站Flightradar24的相關航跡資料。
飛行數據網站Flightradar24的相關航跡資料。
飛行數據網站Flightradar24的相關航跡資料。
飛行數據網站Flightradar24的相關航跡資料。

追蹤飛行數據網站Flightradar24的航跡資料顯示，兩機在空中極度接近，飛行路線幾乎重疊，垂直距離甚至一度僅差約20米。全日空客機的TCAS防撞警報隨即大作，機師當機立斷放棄着陸、即時拉升復飛。客機最終於早上6時10分平安降落，機上所有人安然無恙。

 197乘客命懸一線

事件引發日本航空界高度震驚，更在網上流傳出一段疑似當日控制中心與控制塔台的對話錄音。錄音中可以聽見控制中心人員情緒激動地向塔台人員大吼質問：「你們沒有看見進港（正在降落）的飛機嗎！？太生氣了！」塔台人員則無奈表示防撞警報響起，引起了極大騷動。

日本國土交通省透露，當時該架「白博士」檢查飛機上的TCAS防撞系統在事發時並未啟動，當局目前正對此宗險些釀成空難的嚴重事故展開深入調查。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
23小時前
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
影視圈
1小時前
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
19小時前
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
影視圈
4小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
21小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
22小時前
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
即時國際
4小時前
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前