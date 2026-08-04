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雲南西雙版納景區叢林滑索斷繩 目擊者指多人被擔架抬出

即時中國
更新時間：13:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：13:00 2026-08-04 HKT

雲南西雙版納有景區發生安全事故，有叢林滑索項目被指繩索斷裂，有目擊者指看到有多名遊客被擔架抬走。景區同日將多個涉及高空的體驗項目停運檢查，暫未知事故涉及傷者人數與具體情況。

據瀟湘晨報 ·晨視訊報道，本月3日有網民發帖指西雙版納原始森林公園內的「叢林飛躍」項目B段發生安全事故。

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C女士指，早上九點就開始排隊，排了差不多3小時，在快排到的時候，被工作人員通知項目繩索斷裂，景區工作人員隨即要求C女士退票，C女士稱有多名遊客被擔架抬出。

同日下午，公園發布《關於叢林飛躍、飛拉達雨林探險體驗暫停營運的公告》，公告稱因原始森林公園叢林飛躍A段、B段、高空棧道、飛拉達雨林探險體驗項目進行裝置檢修，將於8月3日暫停營運。

景洪市應急管理局4日表示，最終以官方通報為準，目前正按照流程全力處理。

景洪市委宣傳部工作人員回應瀟湘晨報·晨視訊記者，稱事情還在處理，具體情況尚不清楚，仍在調查中，後續將發布官方通報。 

 

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