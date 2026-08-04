中日關係｜日本公布防衛白皮書 指中國為前所未有最大戰略挑戰

中日關係持續緊張背景下，日本防衛相小泉進次郎在周二（4日）的內閣會議上，正式報告2026年版《防衛白皮書》。報告嚴厲指責中國軍方在太平洋及台灣周邊的軍事活動不斷擴大，形容中方的軍事動向是「日本面臨前所未有的最大戰略性挑戰」，並對中俄深化軍事合作表達嚴重關切。值得注意的是，今年白皮書的封面打破傳統，首次採用動漫風格設計，描繪一個快樂家庭置身於光亮城市之中，旨在向公眾傳遞未來和平景象。

日本公布2026防衛白皮書，首次採用動漫風封面傳遞未來景象。 日本防衛省X平台

據共同社報道，白皮書詳述了中國海軍在遠海及空中作戰執行能力的提升。報告介紹，截至2026年5月底，中國解放軍航母「遼寧艦」及「山東艦」分別累計在太平洋航行了13次和9次，更在去年6月首度發現兩艘航母同時在太平洋現身。

針對台海局勢，白皮書明確指出，中國近年在台灣周邊頻繁進行的軍事演習，「可能是旨在統一台灣的軍事作戰的一部分演練」，認為兩岸緊張局勢有可能進一步加劇。白皮書同時關切中俄轟炸機及艦艇的聯合巡航，以及朝鮮（北韓）與俄羅斯在武器、彈藥及士兵派遣上的中長期軍事合作。

日本防衛相小泉進次郎公布防衛白皮書。 日本防衛省X平台

引入無人機與AI新戰法

受俄烏衝突啟發，新版白皮書特別增設章節探討利用無人機及人工智能（AI）的「新型作戰方式」，強調日本在國內維持及強化防衛生產和技術基礎的迫切性。

為讓防衛政策更易被大眾理解，防衛省今年除了採用親民的動漫封面外，亦將首度製作短視頻和小冊子配合宣傳。小泉進次郎在白皮書前言中強調，日本正面臨二戰後最嚴峻且複雜的安全環境，呼籲日方必須與盟國及志同道合國家緊密合作，共同應對區域安全挑戰。