上海維也納酒店驚現床蝨 職員竟反問：唔識自己查房嗎？

一名在遼寧大連工作的鄧姓男子日前到上海出差，入住維也納國際酒店青浦店，期間發現房內床上及地板散布多隻床蝨（亦稱木蝨）。事主要求酒店退款及換房，但遭消極處理，隨後更被職員反問「為何不自己檢查房間」。涉事酒店回應指，總經理已跟進處理並向客人退款，但未有解釋出現床蝨原因及最新消毒情況。

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據內媒《齊魯晚報》報道，鄧先生於7月28日入住涉事酒店，當晚因身體發癢驚醒，開燈後發現床上及地面有多隻「吸飽血」的床蝨。他即時致電前台，經多次催促、等候約20分鐘後，一名職員上樓查看，僅告知房間「不能再住」並要求其盡快離開。

鄧先生隨即要求換房並確保新房間內無蟲，但職員均稱「不敢保證」及拒絕派人檢查現場。期間約1小時，鄧先生未能成功聯絡值班經理。有見及此，鄧先生與同行兩名同事要求即時辦理退款，但直至凌晨2點，仍未辦理成功，最終須由合作客戶深夜趕來接送，轉往另一間高價酒店入住。

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商務談判被迫取消

鄧先生表示，他當晚幾乎徹夜未眠，導致次日上午一場重要客戶談判被迫取消。但待鄧先生次日（29日）與酒店交涉時，酒店僅同意報銷醫院檢查費和退還其個人房費，拒絕退還兩名同事的房費、改簽費用及誤工損失等。鄧先生認為，事件中最讓他難以接受的是酒店方的態度。當他要求賠償時，酒店職員竟質問他：「你作為一個40多歲的成年人，不會自己去房間看看嗎？」鄧先生當場駁斥，強調自己是住客而非清潔人員，保障客房衛生是酒店的義務。

酒店工作人員事後接受傳媒查詢稱，總經理正在跟進相關情況，已與客人協商完成並辦理退款。惟當被追問協商細節、另外兩名同事的退款安排，以及房間為何出現床蝨和定期消毒周期等問題時，工作人員僅表示「不太清楚」，並指「消毒周期要問客房經理，客房經理正在休假。」

事件在網上引起巨大迴響，不少網民分享自己在維也納品牌酒店的住宿經歷。「我入住西安的維也納也遇到了，我都不知道是什麼，特別大的黑色蟲子」、「維也納酒店就是很差，住過一次，再出差繞道走」、「在臨沂也住了一晚維也納，設施陳舊，空調（冷氣）也不製熱，入住感不是很好，感覺不如快捷酒店」。

據悉，維也納酒店隸屬錦江國際集團，同集團酒店包括：錦江之星、麗楓、希爾頓歡朋、希岸酒店等。截至2025年12月31日，該集團旗下酒店超過1.82萬間。