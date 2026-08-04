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邯鄲中級法院證低俗錄音屬實 區局長騷擾信訪女被停職　　　

即時中國
更新時間：12:16 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:16 2026-08-04 HKT

內地網絡早前流傳河北邯鄲市叢台區法院執行局局長郭紅波，對信訪女民眾武麗娜索賄及性騷擾，被當事人實名舉報。邯鄲中級法院今日發通報指，涉事通話錄音屬實，已將郭紅波停職。

致電稱「送點錢」、「院長喜歡你」

「新黃河」8月3日報道，42歲的邯鄲女子武麗娜就債權償付案多年來維權上訪，今年5月25日，武麗娜趁邯鄲市委書記公開接訪日，前往反映案件勝訴多年執行難問題，遭邯鄲市叢台區法院執行局長郭紅波打電話進行阻攔，口頭承諾幫她「協調解決全部糾紛」，哄騙其放棄信訪。

邯鄲中級法院通報，已將郭紅波停職。
邯鄲中級法院通報，已將郭紅波停職。

武麗娜相信郭紅波停止信訪。同晚深夜，郭致電武麗娜，聲稱幫她協調案件，索要財物，又自稱「缺錢」，要武麗娜「送點錢」。

索賄未果後，郭紅波又反覆給電話騷擾，聲稱武麗娜「長得漂亮」，並稱「馮院長喜歡你，我可以從中促成，你自己把握機會」。武麗娜明確表明對郭的言論反感，郭紅波仍繼續說出低俗、曖昧言辭。

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7月23日，武麗娜實名舉報郭紅波騷擾索賄。

8月3日，郭紅波向媒體回應指事件是誣告。8月4日，邯鄲市中級人民法院發通報，指專項調查組核查後證實，網上反映不當言論通話錄音確是郭紅波本人，院黨組已對郭紅波作出停職處理決定。

下一步，院方將根據調查核查結果，依規依紀依法進行嚴肅處理。感謝社會各界監督與支援。

 

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