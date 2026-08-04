寧波7歲女童乳房發育 揭一種玩具擾亂內分泌導致

浙江有7歲女童乳房開始發育求診，醫生調查後，發現女童長期十指貼上卡通水晶貼，確認含有鄰苯二甲酸酯、雙酚A等環境內分泌干擾物，令體內誤以為是雌激素，提前啟動了性發育。

患者已避吃外賣快餐

據《珠江時報》報道，寧波7歲女童晶晶（化名），日前因胸口疼痛就醫。

醫生檢查後，發現晶晶乳暈有明顯硬結，按壓伴有痛感，經多項篩查綜合判斷，確診單純性乳房早發育，屬不完全性性早熟。

醫生在調查過程中，了解到患者家長，日常生活中已嚴格控制孩子飲食，幾乎不會吃外賣、快餐，直至注意到孩子十指貼著亮晶晶的卡通指甲貼後，才發現「毒源」。



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醫生指，此類水晶指甲貼，色彩豔麗大多含有鄰苯二甲酸酯、雙酚A等環境激素，通過皮膚接觸、呼吸道等途徑進入人體，干擾內分泌系統，導致女童性早熟、男童性別錯亂、性特徵不明顯等嚴重後果。

醫生強調，性早熟並非單一原因造成，僅控制飲食無法完全避免，兒童常用的塑料水杯色彩鮮豔、香氣撲鼻的文具卡通貼紙、衣服上的亮片裝飾……才是最易被忽視的核心誘因，建議選購時優先認準無鄰苯、不含PVC的品類，發現孩子出現疑似性早熟症狀勿盲目歸因，及時前往兒童內分泌科就診。

據公開資料指，鄰苯二甲酸酯和雙酚A的化學結構與人體雌激素相似，進入體內後能「冒充」雌激素，干擾兒童尚未成熟的內分泌系統，提前啟動性發育開關。