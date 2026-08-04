深圳灣口岸｜無行李男客左手纏外套 驚揭「棉手套」內藏瀕危葵花鸚鵡｜有片

深圳灣海關在口岸查獲一宗極其罕見的瀕危活體鳥類走私案。一名並無攜帶任何行李物品的男子，日前在經深圳灣口岸入境內地時，因形跡可疑且刻意用外套遮掩左手，被當值海關關員截查。關員在該男子的外套下，赫然發現其左手緊握着一隻棉手套，打開手套後，裏面竟藏有一隻極為珍稀、被列入國際公約瀕危名單的活體「葵花鳳頭鸚鵡」。

關員摸棉手套驚覺「有嘢郁」

據深視新聞及深圳海關通報，事發當日，該名男旅客步入海關監管區域。關員留意到他雖然沒有攜帶任何手提行李，但行路時眼神閃躲、神色慌張，且其左手被一件外套刻意包住，極不自然，遂將他截停並帶往查驗區作進一步深度檢查。

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當關員拿開男子身上的外套後，發現他左手正緊緊攥着一隻棉手套的袋口。關員用手觸摸手套時，能清晰感知到手套內部有活體在不斷蠕動及掙扎的跡象。關員打開手套，赫然發現裏面藏有一隻羽毛潔白、頭頂長有黃色冠羽的活體鸚鵡。

列瀕危物種 人養可活70年

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心進行定性鑑定，證實該隻活體鳥類為「葵花鳳頭鸚鵡」（Cacatua galerita），已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，屬於受國際法律保護的瀕危物種。

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海關科普指出，葵花鳳頭鸚鵡原產於澳洲及印尼部分島嶼，平均壽命約40年，在人工飼養下更可活長達70年或以上。海關鄭重提醒，根據《野生動物保護法》等法規，除合法持有進出口證書外，嚴禁攜帶或郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪者，將依法追究刑事責任。