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美將洽洽瓜子、思念水餃列禁入口清單 內地網民調侃：怕美軍熱氣

即時中國
更新時間：10:28 2026-08-04 HKT
發佈時間：10:27 2026-08-04 HKT

美國政府以涉中國新疆維吾爾族強逼勞動為由，禁止進口43間中國企業的產品，名單8月3日起生效，當中包括了洽洽瓜子、思念水餃、七匹狼等飲食及服裝品牌，事件成為內地網民調侃話題，指美國擔心美軍吃多了瓜子會上火。

相關新聞：美列43華企入涉疆強迫勞動名單 中方斥經貿對話隔天即推惡劣措施

美國總統特朗普任內，首次將中國企業列入涉疆法案實體清單，43家華企被列入清單，是設立清單以來規模最大一次增加，清單總數增至187家。

洽洽瓜子。 微博
洽洽瓜子。 微博

據實體名單顯示，新增企業涉及中國食品、服裝、醫藥、電子元件、鋁、黃金、鋰和棉花等行業。包括洽洽瓜子、鄭州思念水餃、福建七匹狼、特變電工、山東黃金、天山鋁業、白銀有色、山東魏橋創業集團、湖南艾華集團、伊犁川寧生物、新疆交通建設集團、國投新疆鋰業及國投新疆羅布泊鉀鹽等。

新清單8月3日起生效，消息在內地網絡成為熱搜，網民對於洽洽瓜子、思念水餃被禁入口美國紛紛調侃，「吃瓜子容易損害美軍牙齒」、「美國怕人民嗑瓜子上火」、「吃水餃容易被中國文化統戰」。

 

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