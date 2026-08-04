電商平台仍有售6種禁用農藥 產品名用諧音圖片打格避審查

為打擊網上違規銷售農藥行為，內地農業農村部、最高人民法院等多個部門於本月10日展開聯合行動，重點強化農獸藥的線上銷售監管。然而，有內地媒體調查發現，在多個熱門電商及社交平台上，仍有不少商戶公然違規出售溴敵隆、毒死蜱、乙酰甲胺磷、丁酰肼、氰戊菊酯及氟蟲腈等六種限制使用農藥，不法商戶會用諧音取代產品名、隱匿化學通用名等方法規避審查。

「毒死蜱」變「毒死婢」

澎湃新聞報道，《農藥管理條例》規定，限制使用農藥嚴禁透過互聯網渠道銷售。惟記者發現，網購平台上的涉事產品詳情頁面，普遍欠缺明顯的毒性標籤及風險警告。為規避系統審查，不法商戶可謂採用諧音字、隱匿化學通用名或將商品圖片打格處理。

以受嚴格管制的劇毒滅鼠藥「溴敵隆」為例，有商戶在阿里巴巴旗下1688平台以「定製老鼠谷」作掩飾，並將包裝上的農藥名稱打格，客服更明言「有現貨」；有售賣被明令禁止用於蔬菜的高毒性農藥「毒死蜱」的商家，則故意寫成錯別字「毒死婢」或「毒死斃」掩人耳目，更標榜大批量採購可獲優惠。此外，被世界衛生組織列為3類致癌物、禁用於茶樹的「氰戊菊酯」，則被換上「獸用外用藥」的包裝出售，聲稱可用於家禽除蝨，對潛在毒性隻字不提。

網售限用農藥缺乏監管，已直接威脅農產品安全。海南省臨高縣執法部門於上月下旬公佈兩宗典型案例，有種植戶透過網絡違規購買「毒死蜱」及「氟蟲腈」，並直接用於地瓜及蓮霧等食用農作物上。部分高毒性農藥更已噴灑在即將採收的農作物上，剩餘毒藥則毫無防護地棄置於田間，對土壤、水體以至公眾食品安全造成極大風險。

復旦大學公共衛生學院教授張玉彬指出，網售農藥行為具高度隱蔽性，反映現行監管機制存在漏洞。他建議農業、市監、公安及網信等多個部門應展開常態化聯合執法，嚴厲打擊違規行為。

張玉彬警告，部分限用農藥目前被包裝成網紅園藝殺蟲藥在網上熱賣，亂象堪憂。例如在露台種植圈極受歡迎的「小白藥」，其主要成分正是高毒性的乙酰甲胺磷，潛在健康風險極高，絕不應在室內封閉環境使用。他呼籲當局未來應研究明令禁止將相關高毒性殺蟲劑用於室內觀賞植物，使其逐步退出家用場景，以保障市民健康。