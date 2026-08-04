中國觀察：央媒發文為未來產業降溫祛火

內地「十五五」規劃明確把新質生產力作為未來5年經濟高質量發展的核心引擎，在政策加持下，氫能、生物製造、具身智能、6G、量子科技等未來賽道風頭正盛，各地「不管三七二十一」，爭相卡位布局。針對這一屢見不鮮的弊病，央媒《經濟日報》昨天頭版刊發題為《防止一哄而上亂燒錢》的長篇文章，為當下熱哄哄的未來產業，及時「潑冷水」理性降溫。

新興產業向來不缺熱度，但凡風口一出，各地往往立刻聞風而動。據不完全統計，全國幾乎全部省份均已提出發展氫能，29個省份提及生物製造，超過20個省份提及具身智能。接近半數或半數以上省份提及發展量子科技、腦機接口、6G通訊。



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文章稱，各地關注、重視未來產業，本身是積極信號，但文章同時引述中國社科院工業經濟研究所研究員渠慎寧的話說：需要警惕地方脫離自身基礎盲目跟進，上馬同樣的產業環節、建設相似的園區，把概念當項目、把規劃當產能。

這種「熱哄哄、亂紛紛」的盛況，在內地產業發展史上早已反覆上演。早年光伏產業爆火時，全國各地不分優劣瘋狂擴產。擴張過後便是價格暴跌，留下一堆爛尾項目和無效產能。上海氫通能源集團副總裁齊志剛早前公開稱，到今年底，內地氫能行業預計將有40%企業消失；到2029年底，企業數量可能只有現在的10%。

新質生產力在2023年9月首次提出時，中央就特別強調「因地制宜」。今年1月，中共中央政治局就發展未來產業舉行過集體學習，國家主席習近平說得更直接，要因地制宜、錯位發展，防止盲目「跟風」上項目、亂「燒錢」。

事實上，未來產業技術門檻高、研發周期長，不但需要政策及資金，也需要人才和時間。各地需改變粗放跟風的舊模式，立足自身優勢發展，才不會重演「一哄而上、一哄而散、一地雞毛」的惡性循環。

紀曉華