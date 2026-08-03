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天價沙律︱上海餐廳售¥140蚊手撕生菜 網民：富人的世界果然理解不了

即時中國
更新時間：22:57 2026-08-03 HKT
發佈時間：22:57 2026-08-03 HKT

近日，有內地網民在社交平台分享其在上海某網紅餐廳的「品嘗體驗」，其中一款售價高達128元人民幣（下同，約148.6港元）的前菜沙律全程僅使用一棵羅馬生菜，令不少網民大感驚詫。

「其味道與普通沙律無異」

據網民分享的製作過程顯示，餐廳侍應將一棵羅馬生菜撕成小塊，加入6種配料拌勻後，再撒上少許煙肉碎、帕瑪森芝士及數瓣菊花即告完成，全程無須開爐烹飪。不少品嚐過的食客直言，其味道與普通沙律無異。

但即使所用食材無幾，售價卻依然「高得離譜」。有網民曬出消費單據，指該餐廳收取一成服務費，因此沙律總價為140.8元（約163.5港元）。據悉，該沙律更設有組合餐品，最多可使用6棵生菜製作，售價達844元（約980.2港元）。

事件引來批網民調侃，「商家這是含淚賺了138元」、「這樣的沙拉就算賣20元都覺得貴」、「富人的世界果然理解不了」。但亦有網民支持商家，認為沙律售價之所以昂貴，是取決於市中心的租金、環境、現場服務，明碼標價，願意消費無可厚非。

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