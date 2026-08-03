山東女勸未婚夫戒煙爆爭拗錯手捅死對方 正當防衛不成立一審遭判死緩

山東聊城近日發生一起由生活瑣事引發的命案。28歲小學美術教師劉女與準丈夫張男（本文男女主人均為化名）舉辦結婚儀式僅43天，惟因男方吸食電子煙而爆發衝突，劉女持刀不慎將張男捅死。此案一審被當地法院依故意傷害罪判處劉女死刑、緩期二年執行（死緩）；劉女家屬目前已提起上訴。

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即將領取結婚證書

1997年出生的劉某是山東聊城人，本是小學美術教師。 2024年，劉某與張某經介紹相戀，2025年10月，二人舉辦結婚儀式並開啟同居生活，原計劃在當年聖誕節或元旦領取結婚證書。

2025年12月12日傍晚，張男酒後回家時因吸食電子煙與劉女發生爭執，二人隨後爆發多次肢體衝突。期間，劉女先持平底鍋砸中張男頭部，張男隨後將劉女推至廚房，並按壓在廚房枱面之上。劉女隨手從刀架抓起一把水果刀，張男見狀隨即鬆手後退。

案發後劉女報警自首

然而在後續拉扯中，劉女持刀捅刺張男左胸兩刀，導致張男心臟破裂，送醫不治；劉女則受輕微傷。案發後，劉女見狀慌亂施救並撥打119、120及110報警自首，並如實供述衝突過程。

庭審期間，雙方就量刑與防衛性質展開激烈辯論。劉女與其護律師主張，張男醉酒後對其施掐頸、掌摑等嚴重暴力。由於男女力量懸殊，劉女用刀反抗純屬自救，符合特殊防衛條件，應宣告無罪。

但檢方建議判處無期徒刑以上；死者家屬認為劉女持平底鍋砸人主導了矛盾升級，屬蓄意傷人，要求判處死刑並索賠168萬餘元（人民幣，下同）。

經審理後，聊城市中級人民法院認定，劉女行為不構成正當防衛。法院指出，張男打鬥行為相對克制，且在發現劉女持刀後已終止侵害並後退避讓，劉女仍主動持刀傷人，故構成故意傷害罪。

最終，山東聊城市中級人民法院一審判決，劉某犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身；依法賠償被害人家屬醫療費、喪葬費共計56324.99元，駁回其餘民事訴訟請求。