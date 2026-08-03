習近平委託蔡奇看望慰問北戴河休假專家 勉勵在各自領域實現新建樹

受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇今日（3日）在北戴河看望暑期休假專家，代表中共中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。

「十五五」為教育強國科技強國重要階段

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北戴河是河北省秦皇島市的一個市轄區，瀕臨渤海灣，是傳統的避暑勝地。蔡奇現身北戴河，也意味着今年中央高層已開始「北戴河夏休」時間，國家領導人料將在半個月後返回北京。

蔡奇指出，習近平總書記時刻心繫專家人才，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望專家人才發揚優良傳統，弘揚科學家精神，踔厲奮發、開拓創新，在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。

新華社報道稱，今年休假活動主題是「奮進『十五五』」，參加的主要是基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域專家代表。中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，國務委員兼國務院秘書長吳政隆參加看望活動。