習近平委託蔡奇看望慰問北戴河休假專家 勉勵在各自領域實現新建樹
更新時間：20:52 2026-08-03 HKT
發佈時間：20:52 2026-08-03 HKT
發佈時間：20:52 2026-08-03 HKT
受中共總書記習近平委託，中共中央政治局常委、中央書記處書記蔡奇今日（3日）在北戴河看望暑期休假專家，代表中共中央、國務院向全國各條戰線、各個領域的廣大專家人才致以誠摯問候。
「十五五」為教育強國科技強國重要階段
相關新聞：中國官方首提「習近平黨建思想」
北戴河是河北省秦皇島市的一個市轄區，瀕臨渤海灣，是傳統的避暑勝地。蔡奇現身北戴河，也意味着今年中央高層已開始「北戴河夏休」時間，國家領導人料將在半個月後返回北京。
蔡奇指出，習近平總書記時刻心繫專家人才，「十五五」時期是教育強國、科技強國、人才強國建設攻堅克難、闖關奪隘的重要階段。希望專家人才發揚優良傳統，弘揚科學家精神，踔厲奮發、開拓創新，在各自領域實現新的建樹，為基本實現社會主義現代化取得決定性進展多立新功。
新華社報道稱，今年休假活動主題是「奮進『十五五』」，參加的主要是基礎研究、戰略前沿科技、關鍵核心技術領域和哲學社會科學領域專家代表。中共中央政治局委員、中央組織部部長石泰峰，國務委員兼國務院秘書長吳政隆參加看望活動。
最Hit
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴 鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀 佘詩曼飲到面紅紅
2026-08-02 18:50 HKT
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
2026-08-02 07:00 HKT