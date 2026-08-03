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華龍一號｜大灣區首個三代核電項目一期全面建成 年發電量可供200萬人使用

即時中國
更新時間：20:41 2026-08-03 HKT
發佈時間：20:41 2026-08-03 HKT

中國廣核集團（又稱「中廣核」）廣東太平嶺核電項目2號機組3日11時18分正式投產發電，標誌著粵港澳大灣區首個「華龍一號」自主三代核電項目一期工程全面建成投運。

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項目坐落於惠東縣

在2號機組建設過程中，項目團隊持續推進建造技術與數智化深度融合。施工方面，完成30餘項重大設計改進，首次在「華龍一號」機組上創新應用鋼襯裡底板、截錐體模塊整體吊裝技術，鋼襯裡模塊化施工將大量高空作業轉移至地面完成，大幅減少了現場交叉作業和高空作業風險。

數智化方面，項目先後落地40餘項速贏場景、60餘項數智化應用和40餘個惠州公司「數字員工」，完成智慧工地3.0、數字指揮中心、外骨骼機器人等智能裝備部署應用。

中廣核惠州核電有限公司表示，隨著2號機組正式具備商業運行條件，太平嶺核電項目一期工程全面建成，按照2025年中國內地核電平均利用小時數測算，兩台機組預計年發電量超過180億千瓦時，可滿足近200萬人口一年的生產生活用電需求，每年等效減排二氧化碳約1663萬噸，將進一步提昇粵港澳大灣區清潔能源供應保障能力。

太平嶺核電項目位於廣東省惠州市惠東縣，一期工程於2019年4月8日獲國家核准，項目2號機組於2020年10月15日開工建設，建設團隊充分吸收「華龍一號」前期項目建設經驗，先後完成核島主體結構施工、設備安裝調試、核燃料裝載、反應堆首次臨界、併網發電等一系列重大工程節點，工程建設質量、安全水平和建造效率穩步提昇。

廣東省目前在6個地級以上城市擁有在運和在建的核電站（或核電基地）共6座，是國內核電裝機和發電規模最大的省份。
 

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