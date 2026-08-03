三支一扶︱河南基層考試爆離譜舞弊 多人分數飆升1人空缺「剛好」1人達標

河南「三支一扶」基層服務招募考試近日爆出大規模作弊醜聞。官方最新通報查實存在非法作弊行為，當地省人事考試中心負責人已被停職，當地公安機關已成立專案組展開全面偵查。

發布錄取名單時並未公開成績

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舞弊醜聞源於7月底筆試成績公布後的一系列反常現象。首先是「精準高分與分數斷層」，安陽、濟源等地出現大量80分以上的考生，且呈現「招1人恰好1人80+、招2人恰好2人80+」的精準分佈，其餘進入面試者則多為60多分，形成極不尋常的分數斷崖。

隔2周考試成績暴升近30分

其次是短時間內的「成績異常飆升」，多名高分考生在僅僅13天前的另一場考試中只得50多分，卻在此次難度更高的考試中暴漲至80多分，最大漲幅高達28.41分，嚴重違背常理。

此外，最初洛陽、新鄉等市發布名單時並未公開成績，引發「欲蓋彌彰」的質疑。直至省方強制要求後，各地於7月30日重發名單，其中新鄉與焦作的進入面試人數分別縮減了14人與7人，先前疑似作弊的高分考生已被剔除，最高分均降至70分以下。

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負責人停職 警立案偵查

8月2日晚，河南省「三支一扶」協調辦公室發布正式通報，確認存在非法作弊行為，並已對省人事考試中心負責人採取停職調查措施。公安機關專案組正深入調查作弊手法、是否涉及機構參與或試卷洩密等核心問題，並承諾將依法嚴懲、及時公布結果。

「三支一扶」是內地高校畢業生到基層從事「支教、支農、支醫及幫扶鄉村振興」的服務項目。期間服務期兩年，惟只屬合同制，並無正式編制。期滿後若考核合格且自願留任，可在基層事業單位編制限額內直接聘用，免去公開考編，故被稱為「準編制」考試。

而內地常說的「入編」，是指進入國家規定的「編制」內，成為享有財政撥款和穩定保障的正式公務員或事業單位工作人員。這通常需要通過競爭激烈的公開考試（如「考公」或「考編」）才能達成。