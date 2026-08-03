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內地安睡褲AI廣告不滿月經氣味大 網民：對女性缺乏基本尊重

即時中國
更新時間：19:26 2026-08-03 HKT
發佈時間：19:26 2026-08-03 HKT

近日內地一間售賣女性生理用品的店鋪因發佈一段有關嫌棄月經氣味的廣告引發爭議，被網民批評製造「月經羞恥」、對女性顧客缺乏尊重。品牌客服事後回應指，該廣告由營運部門利用人工智能（AI）製作，事發前未接獲其他用戶反饋。目前，涉事影片已經下架。

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據內媒《東方財經》報道，有網民日前於社交平台發文，指售賣安睡褲的「baby sheep」官方旗艦店發佈了一段極為不尊重女性的廣告影片。影片中，三名身穿運動服的女性正在散步，其中一人做出捏鼻及扇風的嫌棄動作，並說：「不是你們倆誰來了月經啊，我在後面都聞到味了。」隨後，另一名女性則面帶尷尬地道歉：「不好意思啊，是我來了。」

涉事品牌旗艦店客服人員在回應查詢時表示，該影片為「AI製作」，由公司營運部門負責，具體投放時間不詳，事發前未接獲其他用戶反饋。

涉事品牌淘寶有超過33萬粉絲。
涉事品牌淘寶有超過33萬粉絲。
涉事的AI廣告影片截圖。微博@黑貓投訴
涉事的AI廣告影片截圖。微博@黑貓投訴
有網民向涉事店鋪查詢。微博@後浪視頻
有網民向涉事店鋪查詢。微博@後浪視頻

事件引發大量女性網民抨擊，批評商家售賣女性生理用品，卻對核心用戶缺乏起碼的理解與尊重，企圖以製造羞恥感及博取眼球的方式宣傳，終將被消費者拋棄。更有人質問：「如果連品牌自己都嫌棄月經，消費者怎樣相信產品能體面解決經期困擾？」

目前，涉事品牌已將涉事影片下架。據網購平台淘寶數據顯示，該品牌官方旗艦店有超過33萬粉絲，「安睡褲」產品總銷量逾10萬件。

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