 澳籍華商因性罪史被拒入境南韓 稱「擁1.8億濟州土地有貢獻」抗訴失敗

近日一名原籍中國、於2025年取得澳洲國籍的商人，因在8年前犯下性罪行，被南韓海關依據《出入境管理法》拒絕入境。涉事商人不滿有關處分，向當地法院提出行政訴訟。該商人主張自己投資規模龐大，在濟州島持有價值約338億韓圜（約1.85億港元）的土地，有助當地觀光旅遊發展，希望撤銷處分，遭首爾行政法院駁回。

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綜合韓媒報道，涉事商人於8年前涉嫌利用職權猥褻一名韓國女性，被指違反《性暴力處罰法》，最終獲暫緩起訴。仁川機場出入境部門認為，該商人的性犯罪紀錄違反《出入境管理法》，屬「危害公共健康者」，拒絕讓他入境。

「8年無再犯」有經濟貢獻

被拒絕入境後，涉案商人提出行政訴訟，主張自己獲暫緩起訴後，已超過8年未再引發爭議，亦無其他犯罪紀錄或再犯可能。此外，他曾以約338億韓圜購入濟州土地，並推動住宿及休閒設施興建，鑒於投資規模，不應認定其會損害南韓利益或社會風俗，且從吸引遊客觀光的公共利益而言，允許其入境「弊大於利」。涉案商人表示，若允許其繼續投資，將有助濟州吸引觀光客。

案件由首爾行政法院行政第7庭審理。判決指，涉案行為危害公共安全及良好風俗，性質並不輕微。判決強調，若僅因個人和經濟狀況，如企業負責人身份或潛在經濟貢獻，就允許犯有非法行為的外國人入境和居留，將削弱出入境管理制度維護公共安全及法律秩序的功能。

不過，法院補充，如果該商人未來向海外使領館申請解除入境限制，或待限制期滿且符合相關條件後，將可以再次進入南韓。