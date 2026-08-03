女兒考上北大快遞員沿途贈水 平台資助1年學費 網民：隔著屏幕替您高興！

近日，廣西南寧一位「閃送」平台的跑腿配送員（內地稱「閃送員」）李師傅，因女兒成功考上著名學府北京大學，特意在電動車上掛滿飲料，免費請路人喝水，相關話題登上熱搜。

不少網民在社交平台留言祝賀：「隔著屏幕也替您高興！」隨後，李師傅車上懸掛的飲料品牌也在評論區接力送上祝福。李師傅所在的配送平台在評論區留言回應：「我們找到師傅啦，大家放心，孩子學費必須管！」

相關新聞：全國高考2026︱河北女憶高考684分卻錯信「規劃師」 誤入「雙非」大學抱憾至今

李師傅接受《中國青年報》訪問時說，女兒考上北大，自己特別開心，所以想給大家送水慶祝一下。他表示，孩子這麼多年一直很努力，確實付出了很多。目前，平台也表示將資助女兒一年的學費，幫助家庭減輕一些壓力。