漏煤氣｜12歲男童圖關閥門致爆燃 全身九成燒傷命危 專家：應先開窗撤離

家居遇上煤氣洩漏，若處理不當隨時引發致命悲劇！據內媒「小莉幫忙」報道，河南省商丘市寧陵縣發生一宗令人痛心的家居爆燃意外。一名12歲男童在家中聞到煤氣洩漏後，試圖主動前往廚房關閉閥門，期間疑因操作不當引發猛烈爆燃，導致全身多達80%至89%面積特重度燒傷。男童目前仍未脫離危險期，高昂的百萬醫療費用令其家庭陷入絕境，事件亦敲響了家居消防安全的警鐘。

孝順仔忍痛反安慰父親「沒事」

事發於上周五（7月31日）。男童的伯父透露，男童發現煤氣洩漏，隨即入廚房試圖關閉閥門，不料引發爆燃。男童在火海中被困約20多秒才成功拽開廚房門逃生。經醫生診斷，男童全身僅有腹部一小塊區域沒被燒，目前正處於休克期，生命跡象極度微弱，後續仍需接受多次大型皮膚移植手術。

男童父親悲痛表示，僅前期治療費用就估計高達100萬元人民幣。他心痛憶述，在緊急送院途中，男童看見父親急得落淚，竟強忍劇痛反過來出言安慰說「爸爸我沒事」，懂事得令人心酸。目前，當地民政部門已承諾會按政策盡快為男童一家提供緊急救助。

任何細微摩擦均可引爆

公共安全專家藉此悲劇嚴正提醒，當市民在家中聞到煤氣或石油氣洩漏時，切勿自行開關任何電器、按動門鐘或操作氣體閥門，因為任何細微的摩擦、靜電或電火花，均可能瞬間引爆空氣中高濃度的易燃氣體。

正確做法是立即開窗通風，並迅速撤離至室外安全地方，隨後再致電警方或氣體公司求助，以確保人身安全。