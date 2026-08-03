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廣州地鐵廣告「母猩猩爆乳」網民轟低俗 景區：僅水上娛樂設施

即時中國
更新時間：12:13 2026-08-03 HKT
發佈時間：12:12 2026-08-03 HKT

內地大眾宣傳品審核再度引發關注。據內媒《瀟湘晨報》及《揚子晚報》報道，有網友近日指出，廣州地鐵站內展示的一幅景區宣傳廣告牌令人感到極度不適。廣告畫面中出現了兩隻大猩猩，其中一隻雌性猩猩的外觀竟然擁有極為顯眼且不合常理的「女性巨乳」特徵。該設計隨即遭到大批網民怒轟「過度擬人化」並帶有低俗的不良隱喻，質疑地鐵方在審核上出現嚴重疏漏。涉事景區周日（8月2日）緊急澄清，該大猩猩畫面的實物僅為景區內的一項雙人水上跳台設施。

網民斥「過度擬人化」

投訴網民分享的實配圖片顯示，廣告中的雌性大猩猩擁有突出的胸部特徵。帖文發出後隨即引起輿論爭議，不少網民批評設計低俗，直言「現實中的雌性猩猩外觀並非如此」，甚至質疑這是在打「色情擦邊球」以博取眼球。

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科普人士亦指出，根據公開的活體猩猩及大自然畫面，雌性猩猩除了哺乳期外，胸部外觀並不會像人類般有如此過度突出的特徵。發帖者表示，目前已正式將相關問題向廣州地鐵方面作出反饋，廣州地鐵則回應表示將會就此事進行核實。

景區未有正面回應

面對排山倒海的輿論質疑，內媒記者致電該廣告所屬的景區「玄真峽谷嬉水王國」進行核實。景區工作人員證實，廣告中的大猩猩確實是景區內的一項嬉水娛樂設施，是一雙人跳台，該宣傳畫面原為景區針對早前「520網絡情人節」所特別製作的推廣影片。

雖然景區解釋該設計並非故意營造不良暗示，但對於大眾質疑的「猩猩巨乳化」設計意圖，景區銷售及相關部門至今未有作出進一步回應。

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