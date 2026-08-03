新疆賽里木湖員工圍毆司機 7人遭行拘罰款董事長遭免職

新疆熱門自駕遊景點「賽里木湖」發生駭人聽聞的景區職員集體圍毆司機事件。一名旅遊車司機在景區入口與工作人員發生爭執，其後竟遭7名景區人員圍毆，過程被拍下在網絡流傳，引發公眾嘩然。自治區及博州政府成立聯合工作組調查，涉案7人全數被行政拘留，景區運營公司董事長被免職，同時景區亦就備受爭議的「人頭式」自駕服務費作出調整。

票務核驗變集體圍毆

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據內媒及新疆官方聯合工作組通報，事發於上月23日下午，賽里木湖景區一名職員在核驗門票時，與旅遊巴司機王某某發生口角並互毆。隨後，現場竟有另外6名景區職員陸續加入，合共7人對司機進行集體毆打。經法醫鑑定，受害司機傷勢屬輕微傷。

公安機關隨後根據《治安管理處罰法》，對7名涉案的景區職員處以10至15日的行政拘留，並每人罰款1,000元人民幣。

爭議「人頭自駕費」大改制

事件曝光後，輿論炮轟景區管理極度混亂，促使官方展開嚴厲問責。賽里木湖文化旅遊投資集團董事長蘇某德被即時免職，並遭黨內嚴重警告及記大過處分，總經理及多名景區黨工委成員亦分別受到處分。

此外，針對該景區過去向每名自駕遊客收取75元人民幣「自駕服務費」（被網民謔稱為「人頭稅」）的爭議，聯合工作組宣布由8月20日起正式改為「按車收費」：5座及以下車輛每部收120元、6至7座每部收180元，變相大幅降低自駕遊成本。由於暑假正值港人赴疆自駕遊的旺季，相關部門提醒旅客遇上糾紛時應保持冷靜，並及時向旅遊監管部門投訴。