四川宜賓市高縣凌晨發生4.8級地震 震源深度6公里｜有片

四川凌晨發生強烈淺層地震。據中國地震台網正式測定，周一（3日）凌晨2時21分，四川省宜賓市高縣（北緯28.54度，東經104.67度）發生黎克特制4.8級地震，震源深度僅6公里。強烈震動驚醒不少睡夢中的民眾，包括宜賓、瀘州及成都等多地均有強烈震感。中國地震局在震後迅速啟動四級應急響應，調派專家及工作隊趕赴震區協助救援。

深夜連震四次

是次地震屬於極淺層地震，破壞力不容忽視。高縣縣城震感極為明顯，部分居民家中的監控鏡頭拍下地震瞬間，畫面中家具劇烈搖晃，發出巨大聲響。

中國地震台網其後更測得高縣在凌晨2時32分、3時29分及3時54分，接連發生一次3.0級及兩次3.3級的餘震。四川省地震局表示，已派出现場工作隊趕赴震區，協助地方政府開展應急處置。所幸，截至目前為止，震央當地的電力、通訊及交通運作維持正常，暫未接獲任何人員傷亡或道路中斷的報告。

青海同日亦連爆四震 最強達4.8級

除了四川，鄰近的青海省周日（2日）亦錄得頻密的地殼活動。數據顯示，青海在2日早上8時25分至晚上10時37分之間，共發生了四次地震，其中最強一次為4.8級，於昨晚10時31分在青海省海南州興海縣發生，震源深度為10公里。