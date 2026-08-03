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成都客機延誤4小時  旅客收到過期杯麵

即時中國
更新時間：08:40 2026-08-03 HKT
發佈時間：08:40 2026-08-03 HKT

暑假是外遊高峰期，但近日連接有旅客投訴航空公司服務不周。8月1日，祥鵬航空從烏魯木齊飛往成都的航班延誤4小時，但多位網友發帖稱，現場工作人員向滯留旅客提供的餐食竟是過期杯麵。

航空公司每人補償200元

現場畫面顯示，多名旅客站在登機口前，有旅客手持一盒生產日期為2026年1月6日、保質期至7月3日的杯麵，隨後交還給現場工作人員。對此，祥鵬航空工作人員回應稱，因為飛機延誤，航司第一時間讓地面服務人員提供餐食，的確有部分不符合標準的餐食，工作人員識別後立即收回，沒有旅客食用。公司事後開展服務調查，並給予旅客每人200元的補償。

另有網友反映，8月2日凌晨，春秋航空一個航班從哈爾濱飛抵上海浦東機場後，全體乘客登上機場接駁擺渡車前往航站樓。密閉車廂內溫度飆升，非常悶熱，車內乘客多次要求司機開冷氣，但遭司機拒絕。乘客被困車內長達40分鐘，下車後與司機發生爭執。

春秋航空昨日發布致歉公告，稱涉事擺渡車突發冷氣故障，導致有旅客在等待下客期間，經歷悶熱不適，對此表示誠摯歉意。

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