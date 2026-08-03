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上海¥138元「鵝肝漢堡」 被揭疑用鴨肝冒充

即時中國
更新時間：08:31 2026-08-03 HKT
發佈時間：08:30 2026-08-03 HKT

鵝肝漢堡、鵝肝壽司，這些食物里的「鵝肝」真的是鵝肝嗎？最近，上海媒體到當地幾間「網紅」餐飲店調查，結果發現標稱的鵝肝，實際用的是鴨肝，還有人用「肥肝」這樣的字眼來模糊概念。

上海¥138元「鵝肝漢堡」 被揭疑用鴨肝冒充。 看看新聞
上海¥138元「鵝肝漢堡」 被揭疑用鴨肝冒充。 看看新聞
上海¥138元「鵝肝漢堡」 被揭疑用鴨肝冒充。 看看新聞
上海¥138元「鵝肝漢堡」 被揭疑用鴨肝冒充。 看看新聞

上海廣播電視台旗下網媒「看看新聞」報道，在某平台團購了徐匯區一間網紅漢堡店要價138元（人民幣，下同）的「黑松露鵝肝和牛漢堡」，儘管店員一口咬定用的是鵝肝，但記者要求看原材料包裝時，上面寫着「鴨肥肝」，店員才承認用鴨肝。

據報道，今年4月，上海徐匯區市場監管部門就接到過舉報，說這間店拿鴨肝當鵝肝賣，當時就以涉嫌虛假宣傳立案調查，並責令整改。之後店里紙質菜單確實把「鵝肝」改成了「肥肝」，可消費者到店時，店員還是說「肥肝就是鵝肝」。
 

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